Spis treści: Właściwości zdrowotne cynamonu. Dlaczego warto go spożywać? Jak przygotować wodę z cynamonem? Sposób na lepszy metabolizm i detoksykację Dlaczego jeszcze warto pić wodę z cynamonem? Twoje serce ci podziękuje

Właściwości zdrowotne cynamonu. Dlaczego warto go spożywać?

Cynamon, główny składnik tego napoju, jest skarbnicą cennych składników odżywczych. Zawiera witaminy A, E oraz K, a także mikroelementy, takie jak żelazo, potas, i magnez. To dzięki nim woda z cynamonem ma wszechstronne właściwości:

wspiera układ odpornościowy,

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie,

stabilizuje poziom cukru we krwi,

stymuluje spalanie tłuszczu.

Regularne picie napoju wpływa pozytywnie na funkcje metaboliczne, co może mieć kluczowe znaczenie dla osób dbających o swoją wagę. Cynamon pomaga również w regulacji apetytu, przez co zmniejsza chęć na niezdrowe przekąski i zapewnia uczucie sytości na dłużej.

Cynamon przyspiesza metabolizm przez swoje termogeniczne właściwości - pobudza organizm do lekkiego wzrostu temperatury, co wspiera szybsze trawienie pokarmów. Jednocześnie działa detoksykacyjnie, usuwając z organizmu toksyny i wspomagając funkcjonowanie układu trawiennego.

Jak przygotować wodę z cynamonem? Sposób na lepszy metabolizm i detoksykację

Ten prozdrowotny napój możemy przygotować na dwa sposoby, w zależności od tego, jaki cynamon mamy akurat w kuchni. Pierwszy z nich polega na wymieszaniu płaskiej łyżeczki cynamonu w szklance ciepłej wody, drugi natomiast na zalaniu kory cynamonu ciepłą wodą.

Do takiej mikstury możemy dodać imbir, goździki lub kurkumę, które podbiją jej smak, a także nadadzą dodatkowych właściwości zdrowotnych.

Najlepsze efekty można osiągnąć, pijąc taką wodę regularnie - specjaliści sugerują, by spożywać ją na czczo, dzięki czemu organizm od razu zyska poranny impuls do działania.

Co daje picie cynamonu z wodą? 5 powodów, dla których warto sięgnąć po szklankę 123RF/PICSEL

Dlaczego jeszcze warto pić wodę z cynamonem? Twoje serce ci podziękuje

Oprócz wspierania metabolizmu woda z cynamonem wykazuje właściwości chroniące serce. Obecne w niej związki działają przeciwzapalnie, co może obniżać ciśnienie krwi i podnosić poziom "dobrego" cholesterolu HDL. Regularne spożywanie naparu może również poprawić kondycję skóry, gdyż cynamon to silny przeciwutleniacz, zwalczający wolne rodniki i spowalniający procesy starzenia się organizmu.

Woda cynamonowa jest także dobrym wyborem dla osób, które chcą wprowadzić do swojej codziennej diety napój bez kalorii, ale o wyjątkowym, aromatycznym smaku - jej korzenny posmak może stać się miłą odmianą dla klasycznej herbaty czy kawy.

Picie wody z cynamonem to prosty sposób, na dostarczenie organizmowi cennych substancji odżywczych każdego dnia.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 153: Karolina Wigura INTERIA.PL