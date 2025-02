Zanim dokonasz cięcia, ważny jest wybór terminu przycinania drzew w ogrodzie na przedwiośniu . Luty nadal bywa zimny, wietrzny i śnieżny. W takich warunkach lepiej wstrzymać się z pracami. Do cięcia drzew i krzewów możemy przystąpić, gdy temperatura na zewnątrz w ciągu dnia przekroczy poziom 5 °C . Ważne jest monitorowanie prognoz pogody. Przycinanie gałęzi można wykonywać, gdy w kolejnych kilku dniach nie jest prognozowany powrót ujemnych temperatur, porywisty wiatr ani obfite opady. Do ogrodu ruszaj, w suche, bezwietrzne i ciepłe dni .

Co daje cięcie drzew owocowych po zimie?

Na bezlistnych roślinach dużo łatwiej jest dostrzec zagęszczenie gałęzi oraz namierzyć egzemplarze, które wymagają usunięcia. Cięcie drzew i krzewów w lutym powinno sprowadzać się głównie do usunięcia pędów połamanych i zaatakowanych przez choroby czy szkodniki. Wyeliminować należy również gałęzie, które nadmiernie zagęszczają koronę. Dzięki temu światło będzie równomiernie docierać do wszystkich partii rośliny, co jest jednym z warunków obfitego owocowania w sezonie.