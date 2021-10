Rodzajów zniczy jest kilka - różnią się od siebie materiałem, z którego zostały wykonane, a więc także trwałością i ceną. Nie wszystkie znicze będą tez przyjazne dla środowiska. Jakie znicze zobaczymy w sklepach? W ofertach są przede wszystkim znicze szklane, gliniane (ceramiczne), plastikowe, witrażowe, elektryczne i solarne.

Znicz szklany, ceramiczny czy plastikowy? Wybór należy do ciebie

Wciąż najpopularniejszym z nich jest znicz szklany, z metalową lub plastikową przykrywką. Są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, a także z religijnymi motywami ozdobnymi. Bywają znicze z wymiennymi wkładami, ale są też takie zalane woskiem - jednorazowe. Jeśli korzystamy ze znicza szklanego z metalową pokrywką, musimy uważać i nie zdejmować jej, kiedy już znicz stoi przez jakiś czas zapalony - możemy się boleśnie poparzyć.



Znicze plastikowe nie są najlepszym pomysłem, jeśli korzystamy z wkładów innych niż elektryczne. Nie dość, że są lekkie - a więc łatwo o to, żeby wiatr zrzucił je z nagrobka, to jeszcze jeśli zajmą się ogniem łatwo o nieszczęście. Są także bardzo nieekologiczne. Dlatego lepszym wyborem są znicze ceramiczne czyli gliniane. Są nieco droższe, ale bardzo chętnie wybierane z powodu ich wyjątkowej estetyki. Mają gruby knot i nie są niczym zasłonięte więc dzięki temu płomień jest cały czas odsłonięty - to daje niezwykły efekt. Mimo że wyglądają niepozornie, palą się dość długo - to oczywiście zależy od wielkości konkretnego znicza. Jest to też ekologiczny wybór - znicz można wykorzystać ponownie, wystarczy zalać go woskiem po wypaleniu.



Ciekawym wyborem może być znicz witrażowy. Składa się on z mozaiki z kolorowych szkiełek, dzięki temu mieni się różnymi kolorami.



Istnieją także znicze solarne oraz elektryczne. Te pierwsze mają wbudowany panel słoneczny, który ładuje się w ciągu dnia i po zmroku świeci. Najtańsze kosztują ok. 10 złotych, ale ceny kończą się nawet na kilkuset - wszystko zależy od tego, jak duży i zdobny jest dany znicz. Z kolei elektryczne znicze mogą służyć jako ozdoba na nagrobku - są bardzo różnych kształtach i kolorach: krzyże, Maryje, kapliczki, serca lub płomienie.





Wkłady do zniczy. Które wybrać?

Na rynku są trzy rodzaje wkładów do zniczy: parafinowe, olejowe i elektryczne. Wkłady parafinowe są najpopularniejsze z powodu swojej niskiej ceny - jednak palą się najkrócej, zaledwie ok. dwa lub trzy dni w przypadku dużego znicza z wkładem o pojemności 200-300 g. Wkłady olejowe są nieco droższe, ale bardziej wytrzymałe - mogą płonąc nawet tydzień. Ich minusem jest to, że nie sprawdzają się w lecie - łatwo topią się w słońcu, przez co nie nadają się do użytku.



Najdroższe są wkłady elektryczne, coraz częściej wybierane, zwłaszcza przez ludzi, którzy nie mogą być często na cmentarzu. To plastikowe wkłady z diodami, które są zasilane na baterie. Mają różne kolory, a ich ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych.



