Pyry, kartofle, ziemniaki - bez względu na to, jak określa się to popularne warzywo, pewne jest, że od pokoleń króluje na polskich stołach. I choć największą słabość do kartofli mają prawdopodobnie mieszkańcy Wielkopolski, to bez wątpienia ziemniaki uwielbiane są na każdej szerokości geograficznej.

Na całym świecie uprawia się ponad 100 odmian ziemniaków, które różnią się m.in. zawartością skrobi. Ponadto ziemniaki są stosunkowo tanim warzywem, ogólnodostępnym i zapewniającym sytość.

Stanowią dodatek do zup, ale i przyrządza się z nich placki, kopytka czy sałatki. Doskonale smakują po upieczeniu, usmażeniu i ugotowaniu. I właśnie tej ostatniej formie obróbki termicznej przyjrzymy się z bliska, zdradzając sposób na szybkie ugotowanie ziemniaków.

Jak szybko ugotować ziemniaki?

Czas gotowania ziemniaków, by nadawały się do spożycia, zależy m.in. od tego, jakiej wielkości warzywo włożymy do garnka. Im mniejsze kartofle, tym szybciej się ugotują i trafią na nasz talerz. Dobrym pomysłem jest pokrojenie ziemniaków w mniejszą kostkę, ale należy pamiętać, że zbyt drobno pokrojone kartofle mogą rozpaść podczas gotowania.

Jednak istnieje jeszcze jeden, doskonały sposób, by ziemniaki zmiękły szybciej, niż podczas "zwykłego" gotowania" Sekret tkwi w jednym składniku dodawanym do gotujących się kartofli. Jeśli chcesz przyspieszyć proces gotowania się ziemniaków, dodaj do nich jedną łyżkę masła. Dzięki temu nie tylko szybciej się ugotują, ale nabiorą też pysznego, maślanego smaku.

Warto także pamiętać o innej zasadzie, która sprawi, że ziemniaki będą jeszcze smaczniejsze. Zamiast zalewać surowe ziemniaki zimną wodą, zalej je wrzątkiem. Dzięki temu ziemniaki zachowają w sobie więcej składników odżywczych, więcej smaku, a ponadto ekspresowo się ugotują.