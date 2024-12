Jeden zły ruch i będzie niejadalny. Nie rozgryziesz grochu zębami

Groch to jedno z tych warzyw strączkowych, które są w naszej kuchni obecne od pokoleń. Choć wielu osobom doskonale wydaje się, jak idealnie go ugotować, to jednak czasami totalnie nie wiemy, jak się do tego zabrać. To żadna filozofia, ale trzeba wiedzieć, kiedy solić groch. Jeśli zrobimy to w nieodpowiednim momencie, całe danie stanie się twarde.