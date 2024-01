Czyszczenie poszycia pralki: Musi wejść ci w krew

Zanim dowiemy się, jak pozbyć się brudu z poszycia pralki, to warto najpierw poznać sposoby, aby się tam nie zagnieździł. Zasada jest łatwa: po każdym praniu należy zostawić uchylone drzwi od urządzenia, aby wilgoć mogła swobodnie wyparować. W większości modeli pralek w tym miejscu ulokowane są otwory odpływowe do bębna, więc zadanie jest ułatwione. Jeśli jednak nie ma ich w naszym modelu, to nie pozostaje nic innego, jak odgięcie gumowej odsłony i wytarcie jej wnętrza do czysta. Trzeba wiedzieć, że czasem nawet te czynności nie dają stuprocentowej gwarancji, że kołnierz pralki będzie idealnie czysty.

Reklama

Sprawdź: Żywność w lodówce dłużej zachowa świeżość. Banalny trik

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić domowy płyn do kurzu? Interia DIY

Sięgnij po sprawdzony duet

Warstwa brudu pokryła wnętrze gumowego kołnierza w pralce? Można przywrócić mu należytą czystość. Jeśli dysponujemy wolnym czasem, to czas sięgnąć po zdecydowane środki. Pierwszym z nich jest ocet spirytusowy: wystarczy porządnie nasączyć nim szmatkę i umieścić ją we wnętrzu uszczelki i pozostawić na kilka godzin. Później można albo całość przetrzeć do sucha lub po prostu włączyć pusty cykl prania wraz z kolejną porcją domowego specyfiku tak, aby wyczyścić także bęben pralki.

Polecamy: Pożegnaj nieprzyjemny zapach w kuchni. Tam kryją się nieprzyjemne zabrudzenia

Zdjęcie Po zakończeniu prania drzwi powinny pozostać otwarte / 123RF/PICSEL

Jeśli to nie pomogło, zawsze można sięgnąć po duet: sodę i ocet. Pierwszym specyfikiem wysypujemy środek kołnierza, a później dodajemy niewielką ilość octu, aby powstała gęsta pasta. Teraz nie pozostaje nic innego, jak dokładne wyszorowanie tej części pralki albo gąbką, albo szczotką.

Jedna tabletka i problem z głowy

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami zmywarki, to na pewno w domowym inwentarzu mamy również tabletki. One mogą być również przydatne - poza oczywistymi zastosowaniami - do wyczyszczenia wielu akcesoriów, w tym pralki. Wystarczy do miski wrzucić jedną i dodać odrobinę wody, by się rozpuściła. Teraz całość umieszczamy w kołnierzu, szorujemy i cieszymy się czystą pralką.

Nie przegap: Prosty patent z papierem toaletowym. Teraz rolka wystarczy na dłużej