Przechowywanie jedzenia. Lodówka to nie wszystko

Pewnie każdemu zdarzyło się zrobić zbyt duże zapasy warzyw i owoców, których właściwe przechowywanie bywa problematyczne. Nadprogramowe porcje surówki, dań obiadowych czy wędlin również wymagają odpowiedniego traktowania, inaczej żywność może szybko wylądować w koszu. Tego chcemy uniknąć za wszelką cenę, a najprostszym sposobem wydaje się umieszczenie wszystkiego w lodówce. Na tym jednak nie powinniśmy poprzestawać. Warto podzielić żywność i umieścić ją w specjalnych pojemnikach, by produkty nie miały ze sobą styczności. Czy to wszystko, co możemy zrobić?

Dlaczego gąbka w lodówce to trafiony pomysł?

Porządek w lodówce i równiutko ustawione pudełka z jedzeniem brzmią jak spełnienie marzeń każdego szefa kuchni, jednak w życiu bywa różnie. Przez nawał codziennych obowiązków bardzo często zdarza się, że jedzenie chowamy do lodówki w pośpiechu, bez zachowania wszystkich kluczowych zasad przechowywania żywności. Błędy w tej dziedzinie skutkują szybkim psuciem się jedzenia. By temu zapobiegać, do lodówki warto włożyć najzwyklejszą gąbkę kuchenną. Dlaczego to działa?

Wyjaśnienie jest bardzo proste: gąbka doskonale absorbuje wilgoć panującą w lodówce. Dzięki temu w znacznie mniejszym stopniu oddziałuje ona na produkty spożywcze. Spowolnione zostają procesy gnilne. Użycie gąbki ogranicza także rozmnażanie się bakterii, które odpowiadają za psucie się jedzenia. Nikomu chyba nie trzeba mówić, że spleśniałe produkty nie tylko nie prezentują się apetycznie i zostawiają plamy na półkach i ścianach lodówki, ale ich spożywanie może prowadzić do poważnych zatruć. Gąbka do naczyń to również świetny sposób na zniwelowanie brzydkich zapachów we wnętrzu lodówki.

Kiedy gąbka przyniesie najlepsze rezultaty?

W chłodziarce umieszczać należy wyłącznie suche, czyste i nieużywane wcześniej gąbki. Trzeba pamiętać również o ich częstym wymienianiu - to podstawa zachowania higieny w lodówce. Gąbkę umieszczamy na półce z produktami, które najbardziej narażone są na psucie. Jeśli dysponujemy kilkoma egzemplarzami (a zazwyczaj sprzedawane są w paczkach), możemy wyłożyć nimi szufladę do przechowywania warzyw i owoców.



