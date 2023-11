Spis treści: 01 Co ma boczniak do ostrygi?

02 Jak przyrządzić boczniaki? Kuchenne podstawy trzeba znać

03 Jak usmażyć boczniaki?

04 Co można zrobić z boczniaków?

05 Dlaczego warto jeść boczniaki?

Co ma boczniak do ostrygi?

Kiedy zaczyna się sezon na boczniaki? W lasach należy ich wypatrywać na przełomie października i listopada. Jeśli zima jest w danym roku łagodna, na zbiory można sobie pozwolić nawet do lutego. Rosną na pniach drzewach liściastych, a do ich faworytów należą topole, buki, brzozy, wierzby i orzechy włoskie.

Jak rozpoznać te smaczne grzyby? Jedną z najpopularniejszych odmian jest boczniak ostrygowaty. Nazwa nie nawiązuje do jego potencjalnych związków z owocami morza, a do kształtu kapeluszy przypominających muszle. Osiągają średnicę od 5 do 20 centymetrów, więc nie należą do mikrusów. Dobrą wiadomością dla społeczności grzybiarzy jest fakt, że boczniaki występują na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. Zbieranie grzybów nie mieści się w zakresie twoich zainteresowań? Smaczne kąski bez problemu znajdziesz w sklepach spożywczych i w warzywniakach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Flaczki z boczniaków Polsat

Sprawdź też: Sałatka ziemniaczana Ewy Wachowicz. Będzie królować na każdej imprezie

Jak przyrządzić boczniaki? Kuchenne podstawy trzeba znać

Zanim przygotujesz dania z boczniaków, musisz poznać ich tajemnice. Do kuchennych eksperymentów wybieraj młode egzemplarze, których kapelusze nie są zbyt rozłożyste. Im są większe i starsze, tym bardziej łykowate się stają. Młode okazy oczarują twoje kubki smakowe delikatnością i kruchością.

Kuchenna rada: Boczniaki zaleca się krótko płukać pod bieżącą wodą. Moczenie grzybów nie jest dobrym pomysłem, ponieważ szybko nasiąkają wodą i tracą swoje najcenniejsze walory.

Jak usmażyć boczniaki?

Boczniaki z patelni to jeden z najprostszych sposobów na ich przygotowanie. Daje zresztą sporo możliwości w kontekście ich podania. Możesz potraktować je jako samodzielne danie, przekąskę lub dodatek do innych produktów.

Zdjęcie Smażone boczniaki urozmaicą twój codzienny jadłospis / 123RF/PICSEL

Jak smażyć boczniaki? W pierwszej kolejności osusz je na ręczniku papierowym. Unikaj smażenia grzybów na głębokim tłuszczu — niewielka ilość oleju w zupełności wystarczy. Wrzucaj je na rozgrzaną patelnię i smaż na średniej mocy palnika przez trzy minuty z każdej strony. Nie spiesz się z przyprawianiem boczniaków. Oprósz je solą i pieprzem, dopiero gdy zmiękną.

Chcesz zamienić grzyby w bardziej złożone danie? By przyrządzić kotlety z boczniaków, którymi ze smakiem będą zajadać się nie tylko wegetarianie, obtocz je w panierce z bułki tartej i jajka. Smaż przez cztery-pięć minut z każdej strony — powinny być złociste. Takiego samego czasu obróbki potrzebują boczniaki smażone w cieście naleśnikowym.

Zobacz: 7 polskich dań regionalnych, którymi powinniśmy się chwalić na świecie. Najlepsze wytrawne przepisy

Co można zrobić z boczniaków?

Inspiracji na smaczny obiad nie zabraknie. Uniwersalne boczniaki znakomicie korespondują z większością składników, jakie możemy zgromadzić w naszych spiżarkach. Wspomniane kotlety z boczniaków zjesz w towarzystwie surówki lub wykorzystasz je jako główny składnik bezmięsnych burgerów.

Nadają się do przygotowania wegetariańskich flaczków — bez grama mięsa. Możesz posiekać je w drobniejsze kawałki i dorzucić do tradycyjnego bigosu albo podawać z makaronem czy kaszą. Boczniaki pasują do dań kuchni azjatyckiej, w tym domowego ramenu albo sajgonek. Świetnie smakują boczniaki w tempurze. Podsmaż je na patelni z drobiem lub wieprzowiną i dodaj ulubione warzywa. Kompletny posiłek z jednego rondla czeka na degustację.

Dlaczego warto jeść boczniaki?

Smak i wszechstronność kulinarna nie są ich jedynymi zaletami. Boczniaki to jedne z najzdrowszych grzybów, które mogą wylądować na naszych talerzach. Nie powinno ich brakować w jadłospisie ze względu na dużą zawartość dobrze przyswajalnego białka. To ważne nie tylko dla wegan i wegetarian czy sportowców.

Zawierają również egotioneinę. Choć substancja może brzmieć tajemniczo, jest przeciwutleniaczem, który chroni komórki przed procesami starzenia i uszkodzeniami. Co ważne, nawet gotowanie boczniaków nie wpływa na utratę tego cennego składnika.

Zdjęcie Wybieraj nieprzerośnięte boczniaki / 123RF/PICSEL

Grzyby można nazwać skarbnicą witamin z grupy B oraz kwasu askorbinowego. Uwzględnianie ich w diecie przysłuży się odporności i układowi nerwowemu. W składzie grzybów obecne są także żelazo, potas, fosfor, magnez, selen i cynk. Wśród właściwości boczniaków wymienić można ochronny wpływ na serce, działanie obniżające poziom cukru oraz stężenie cholesterolu. Korzystnie oddziałują na przemianę materii. Osoby dbające o linie mogą się nimi zajadać bez obaw o stan sylwetki, o ile grzyby smażone w bułce tartej i mące nie będą dominować w menu.

Polecamy:

Zrób to śniadanie po kolacji, by rano cieszyć się jego smakiem

Grzyb-gigant rósł tuż przy lesie. Jego wymiary robią wrażenie