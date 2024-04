Ser tofu pochodzi z Chin, ale zdążył już na stałe zagrzać miejsce w kuchniach japońskiej czy tajskiej. Powstaje z mleka sojowego po dodaniu do niego środka koagulującego. Mimo że może brzmieć to skomplikowanie, często składnikiem tym jest najzwyklejszy sok z cytryny. W produkcji używany bywa też siarczan magnezu lub wapnia. Wskutek tych działań białko sojowe oddziela się od serwatki. Powstają grudki, które należy odsączyć z nadmiaru płynu. Sam proces nie jest bardzo złożony, a najwięksi pasjonaci decydują się na samodzielne zrobienie tofu.

W wersji najbardziej podstawowej — naturalnej tofu nie ma zdecydowanego smaku . Niektórzy uważają to za wadę, unikając tego produktu w swoim jadłospisie. Warto zmienić punkt widzenia. Fakt, że tofu łatwo wchłania przyprawy i walory innych dodatków , sprawia, że jest produktem uniwersalnym, pasującym do różnorodnych posiłków. Jednocześnie pozostaje cennym uzupełnieniem menu.

Zajadaj na diecie, by nie popadać w monotonię

Jednocześnie tofu cechuje się niskim indeksem glikemicznym, a do tego pozytywnie wpływa na obniżanie poziomu cukru we krwi. Jest lekkostrawne i odpowiednie dla osób uczulonych na produkty mleczne. To tylko część z powodów, przez które warto spojrzeć na tofu łaskawszym okiem.