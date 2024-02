Zupa ogórkowa to tradycyjne danie wywodzące się z kuchni polskiej oraz litewskiej

Dobrze doprawiona i wyrazista zupa ogórkowa wraz z każdą łyżką pobudza organizm do uwalniania hormonu szczęścia

Szybka i prosta zupa na bazie tartych ogórków i wywaru mięsno-warzywnego to doskonały pomysł na wykorzystanie przygotowanego w weekend rosołu