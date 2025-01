Nazwa wskazuje na francuskie pochodzenie, lecz nie dajmy się zwieść. Określenie to może być mylące, ponieważ odnosi się do użycia fasoli i sposobu jej przygotowania, który mógł być inspirowany zagranicznymi przepisami. Receptura popularnej potrawy jednak wcale nie powstała w północno-zachodniej Francji, a fasolka po bretońsku zaliczana jest do klasyków kuchni polskiej . Dzięki swojej prostocie i sycącemu charakterowi zyskała w naszych jadalniach ogromną popularność.

Zdrowotne właściwości dania są zależne od składników, które zostaną wykorzystanego do jego przygotowania. Podstawą potrawy jest fasola — doskonałe źródło białka roślinnego, błonnika i witamin z grupy B. Dostarcza również cenne składniki mineralne, takie jak żelazo, magnez i potas. Spożywanie fasoli wspiera układ trawienny i daje uczucie sytości na długi czas. Domowa fasolka po bretońsku to skarbnica likopenu. Do jej właściwości zaliczają się również regulowanie poziomu cukru we krwi i wspomaganie zdrowia serca.