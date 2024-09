Za resztę smaku zupy miso odpowiadają liczne dodatki , dobierane w zależności od regionu Japonii lub naszych preferencji. Najczęściej są to m.in. krewetki, ryby, tofu, wodorosty wakame, azjatyckie grzyby czy też warzywa. Zupa miso może być przygotowywana również w wersji wegetariańskiej .

Do przygotowania tradycyjnej japońskiej są potrzebne:

Do gorącej wody dodajemy bulion dashi i zagotowujemy na małym ogniu. W tym czasie kroimy grzyby shitake (bez nóżek) w cienkie plasterki i dodajemy do bulionu razem z makaronem oraz pokruszonymi wodorostami. Całość gotujemy przez ok. 3-4 minuty. Po tym czasie zdejmujemy bulion z ognia, dodajemy pastę miso i dokładnie mieszamy bulion. Gotową zupę doprawiamy sosem sojowym i przyozdabiamy pokrojonym szczypiorkiem oraz sezamem. Smacznego!