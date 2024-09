Surówka z marchewki: królowa obiadowa

Surówka z tartej marchewki to obiadowy pewniak w wielu polskich domach, ponieważ można w łatwy sposób przygotować z niej bardzo zdrową i pyszną surówkę. Dodatkowo można jeść ją na okrągło, gdyż jest dostępna w sklepach przez cały rok. Wiadomo też, że zazwyczaj surówka z marchewki podawana jest z jabłkiem, a na koniec duet ten skropiony jest sokiem z cytryny, co tylko jeszcze bardziej podkręca nie tylko smak połączenia, ale dodaje właściwości prozdrowotnych. Oczywiście, nie raz, nie dwa zdarza się, że na widok poczciwej marchewki dorośli i dzieci mogą kręcić nosem, wiec warto nieco zmodyfikować recepturę, aby wkupić się w łaski kubków smakowych domowników.

Marchewka na ostro

Marchewka może być podawana na ostro: wystarczy dodać do niej chrzan

Propozycja surówki z marchewki podawanej w wersji pikantnej, która może znajdować się na domowych stołach na co dzień. Wystarczy nasze poczciwe warzywo wymieszać z niewielką ilością chrzanu. W tej wersji smakowej można posłużyć się albo świeżym korzeniem, albo wersją gotową ze słoiczka, jeśli pod ręką nie mamy tego pierwszego. Co nam da takie połączenie? Oczywiście, nie tylko walory smakowe są tutaj na pierwszym miejscu, bo w idą w parze także właściwości zdrowotne. Substancje czynne znajdujące się w tym warzywie mają działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne, co jest nieocenione w trakcie sezonu na przeziębienia. Ponadto reguluje pracę wątroby i żołądka, a także łagodzi objawy infekcji. Oczywiście, warto stosować chrzan z umiarem, a jeśli ktoś nie przepada za intensywnym i ostrym smakiem, można go nieco zakamuflować dodając więcej marchewki albo śmietany.

Marchewka w wersji na słodko

Marchew z ananasem? Czemu nie! Dzięki temu łatwiej schudniesz

Jeśli jednak hołdujemy zasadzie, że marchewka do obiadu powinna mieć słodką nutę, to i na to jest rozwiązanie. W takim razie, co dodać zamiast jabłka? Okazuje się, że można sięgnąć po ananasa, który doda smaku lubianego przez dzieci i dorosłych. Takie połączenie również charakteryzuje się cennymi właściwościami. Dlaczego? Wszystko przez fakt, że ananas ma bardzo dużo witamin oraz jeden, sekretny składnik. Chodzi o bromelinę, czyli naturalny enzym występujący w owocu. Odpowiada on za trawienie cukrów w organizmie oraz za rozbijanie wiązań tłuszczowych. Co to oznacza? Po prostu dzięki ananasowi łatwiej jest schudnąć, jeśli połączymy to z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym. Gdy chcemy przygotować surówkę z ananasem, warto sięgnąć po wersję świeżą, ponieważ ta w puszcze może zawierać dodatkowe cukry.

Dlaczego warto jeść marchewkę?

Co oferuje nam marchew? Sercowcy powinni się tym zaintereswać

Marchewkę warto jeść pod różnymi postaciami, ale przyznać trzeba jedno: warto, by była podawana na surowo, ponieważ wtedy otrzymujemy najwięcej właściwości zdrowotnych. Co oferuje nam poczciwa marchewka? Zacząć trzeba od obecności witamin: C (odpowiada za odporność, ale także za prawidłowy rozwój naczyń krwionośnych, czy młody wygląd skóry), K (odpowiada za krzepliwość krwi. Najcenniejszym jednak składnikiem jest beta-karoten, który przekształcany jest w organizmie w witaminę A. Ona z kolei odpowiada za redukcję stanów zapalnych skóry i ochronę przed promieniami UV. Dodatkowo marchwią powinni zainteresować się sercowcy, a to zasługa potasu, który dba o prawidłową pracę układu krążenia.