Winogrona: garść faktów

Wiadomo już, że winogrona są niezbędne, aby przygotować wszystkim znane wytrawne albo słodkie trunki, ale owoce są ważnym surowcem w przemyśle spożywczym. Z pestek, które rzadko są pożądane, tłoczony jest olej, a owoce trafiają na półki sklepowe. Nie wolno zapominać, że popularne rodzynki dodawane do ciast albo zjadane w formie przekąski, to nic innego, jak suszone winogrona.

Winogrona występują w różnych gatunkach i odmianach. Oczywiście, różnią się kolorami (stąd mamy winogrona białe, czarne i różowe), ale także smakiem oraz kształtem.

Co znajduje się w winogronach?

Winogrona dobrze oddziałują na nasz organizm 123RF/PICSEL

Wiemy już dużo o winogronach, ale czas przyjrzeć się temu, jakie dobroczynne substancje skrywają we wnętrzu. Słodki smak, to rzecz jasna, zasługa obecności cukrów prostych, ale w parze z nimi idą także witaminy. Wśród nich trzeba zaznaczyć obecność wit. C oraz A, a także szerokie spektrum z grupy B. Do tego trzeba doliczyć minerały: potas, fosfor oraz wapń, magnez, cynk, miedź oraz żelazo. Choć to całkiem już bogaty skład, to winogrona oferują więcej. Jednymi z najcenniejszych substancji są garbniki, polifenole oraz pektyny, które dobrze działają na nasz organizm.

Jeśli zjadamy winogrona wraz z pestkami, to dodatkowo dostarczamy naszemu organizmowi dodatkowo lipidów, białek oraz węglowodanów. Taki skład powoduje, że obok tych owoców nie powinniśmy przechodzić obojętnie i warto sięgać po nie wtedy, kiedy akurat mamy je na wyciągnięcie ręki.

Na co zdrowe są winogrona?

Winogrona kuszą smakiem i zapachem, ale także licznymi wartościami odżywczymi 123RF/PICSEL

Skoro już wiemy, co zawierają winogrona, to czas przekonać się, jak realnie wpływają na nasze zdrowie. Zacznijmy od tego, co oferują witaminy: C - co prawda jest najczęściej wspominana w kontekście poprawiania odporności, co jest na wagę złota w trakcie sezonu infekcyjnego, ale jej właściwości mają zdecydowanie szersze spektrum. Ona również jest cenna dla sercowców, ponieważ jej działanie skupia się na uelastycznianiu naczyń krwionośnych, co może przekładać się na normalizację poziomu ciśnienia tętniczego oraz cholesterolu. Co więcej, suplementowanie witaminy C wpłynie korzystnie na nasz wygląd: ona właśnie pobudza syntezę kolagenu, co przekłada się na młody i zdrowszy wygląd.

Witamina A z kolei chroni skórę przed nadmiernym promieniowaniem UV, ale także pobudza tkanki do regeneracji. Łatwiej usuwa stany zapalne oraz realnie wpływa na oczy. Solidny pakiet minerałów również korzystny jest dla naszego zdrowia. Potas i magnez pobudzają układ krążenia i nerwowy do działania, więc odciążą i serce, i mózg oraz pobudzą do intensywniejszej pracy. Cynk, miedź oraz fosfor to zgrane trio, które działają korzystnie na odporność, włosy, paznokcie czy skórę. Żelazo jest cenne dla naszej krwi: wzmacnia ją, a także realnie zapobiega powstawaniu anemii.

Warto wspomnieć o polifenolach: zaliczane są do antyoksydantów, czyli substancji mających potencjał usuwania wolnych rodników, które sprzyjają powstawaniu chorób cywilizacyjnych. One także pomagają organizmowi pozbyć się toksyn, co odciąża naturalne filtry organizmu, czyli wątrobę i nerki.

Olej z pestek winogron

Olej z pestek winogron najlepiej stosować jako dodatek do sałatek czy surówek 123RF/PICSEL

Skoro już o winogronach mowa, to nie sposób zapomnieć o pozyskiwanym z pestek oleju. Ten tłoczony na zimno rarytas ma ciekawy winogronowy smak z lekko orzechową nutą. Warto spożywać go na zimno, ponieważ to rezerwuar nienasyconych kwasów tłuszczowych, które mogą poprawić funkcjonowanie serca: wspierać walkę z nadciśnieniem i wysokim poziomem cholesterolu, co realnie przekłada się na mniejsze ryzyko występowania problemów kardiologicznych. Oleje tłoczone na zimno, w tym olej z pestek winogron jest odpowiedni do tego, aby spożywały go osoby podejmujące się na co dzień wysiłku umysłowego. Nie dość, że prawidłowo wspierają procesy przyswajania wiedzy, to na dodatek zwiększają odporność na stres.

Czy każdy może jeść winogrona?

Wiemy już, że winogrona oferują wiele, ale nie wszyscy mogą zajadać się nimi pełnymi garściami. Dlaczego? Ponieważ w porównaniu do innych krajowych owoców są dosyć kaloryczne: zarówno białe, jak i czarne winogrono mają ok. 70 kcal w 100 g. Warto jeść je z umiarem, a zwłaszcza wtedy, gdy podejmujemy się odchudzania. Pamiętajmy: zawierają jednak stosunkowo mało pełnowartościowego błonnika pokarmowego. Z drugiej strony mają niski indeks glikemiczny (IG 48), więc mogą zjadać go cukrzycy, ale również powinni podchodzić do zajadania się racjonalnie.

