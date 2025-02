Jak szybko usunąć pień drzewa?

Usuwanie pnia z ogrodu czy działki nie musi być pracochłonne i długotrwałe. Można bowiem wykorzystać do tego odpowiednie narzędzia. Jeżeli zależy nam na tym, aby szybko usunąć pień drzewa, warto postawić na frezowanie. To efektywna metoda, która wykorzystuje frezarkę. Jej zaletą jest to, że urządzenie nie jest dużych rozmiarów, dlatego usunąć pień drzewa można bez problemu na działce nawet w centrum miasta. Frezarka za pomocą obrotowej tarczy z ostrzami szybko rozdrabnia pień na wióry.

Usuwanie pnia frezarką jest skuteczne i precyzyjne. Dodatkowo możemy nią usunąć korzenie nawet do 40 cm w głąb. Cały zabieg trwa kilkanaście minut, a kolejnym plusem jest fakt, że nie niszczymy nadmiernie gleby. Za taką usługę trzeba jednak zapłacić. W zależności od wielkości pnia i gatunku cena takiej usługi może wynieść nawet kilkaset złotych za usunięty korzeń.

Jak szybko usunąć pień drzewa? Kolejny mechaniczny sposób to wykorzystanie koparki. Ta usunie nie tylko sam pień, ale także rozbudowany system korzeniowy. To najlepsza metoda przy dużej ilości większych pni albo kiedy nam zależy na całkowitym wyczyszczeniu ziemi. Usuwanie pnia drzewa koparką ma jednak swoje wady. To droga usługa, która nie wszędzie, z uwagi na gabaryty maszyny, jest możliwa. Oprócz tego należy liczyć się z degradacją ogrodu. Mimo to, dzięki wykorzystaniu sprzętu, można szybko usunąć pień drzewa.

Czym polać pień drzewa?

Jeżeli nie chcemy przepłacać za wypożyczenie maszyn do usuwania pnia drzewa, można postawić na metody bez wykopywania. Można bowiem pozostałości po drzewie zalać odpowiednimi środkami. Czym polać pień drzewa? Zacznijmy od środków przyjaznych dla środowiska. Można bowiem wykorzystać nawozy naturalne. Najpierw jednak trzeba odrobinę odkopać pniak i ściąć go jak najniżej przy ziemi. Następnie należy wywiercić w nim głębokie i szerokie otwory. Do tych należy umieścić nawóz naturalny, a później przysypać całość ziemią, tworząc kopczyk.

Czym polać pień drzewa, aby ten zniknął z naszego ogrodu? W sklepach ogrodniczych znajdziemy również nawozy azotowe. Te zawierają główny składnik pokarmowy roślin, czyli azot. Choć tego rodzaju nawozy pobudzają rośliny do wzrostu i zwiększają wydajność upraw, to jednocześnie nadają się do usuwania pnia drzewa. Zasada działania usunięcia pnia jest identyczna jak przy nawozach naturalnych. Obie metody, choć niskobudżetowe, łączy jednak pewna wada - rozkład pnia może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Pień drzewa można usunąć przy pomocy nawozów oraz soli angielskiej.

Usunąć pień drzewa można również przy pomocy środków chemicznych. Dostępne w sklepach często są robione na bazie saletry amonowej. Chemikalia przyspieszają rozkład drewna, co sprawia, że pień jest łatwiejszy do rozbicia. Jeżeli nie chcemy na swojej działce aplikowania chemikaliów, można również wykorzystać grzybnię. Zazwyczaj wybiera się grzyb Peniophora gigantea, czyli Żylicę olbrzymią. To żywa grzybnia, idealna do rozkładu pni drzew i kompostowania. Jej koszt to ok. 35 zł, a aplikacji grzybni i usunięcie pnia drzewa przebiega jak przy wykorzystaniu nawozów.

Ręczne usuwanie korzeni drzew

Pień drzewa można usunąć ręcznie, wymaga to jednak siły. Dlatego też ta metod polecana jest przy małych drzewach. Ręczne usuwanie pnia drzewa polega na odkopaniu ziemi wokół i stopniowym odsłanianiu korzeni, które następnie są odcinane za pomocą siekiery lub piły. Można sobie pomóc dźwignią z lin lub łańcuchów. To pomoże szybciej wyrwać korzeń z ziemi, jednak wcześniej należy zostawić nieco dłuższy pień.

Ręczne usuwanie korzeni drzew nie musi być pracochłonne. Jest bowiem metoda, która pozwala uniknąć mocowania się, ale prace należy wykonać jeszcze przed ścięciem drzewa. Metoda ta jest zaskakująco prosta i nie wymaga wykopywania całego systemu korzeniowego ściętego okazu. Pracę nad usunięciem pnia rozpoczynamy jeszcze zanim weźmiemy piłę do ręki:

wykop dół wokół drzewa : wokół jego nasady drzewa powinien powstać pierścień o średnicy o 40 cm szerszej niż pień drzewa i głębokości ok. 15-20 cm;

gdy górna część korzeni jest widoczna, przystąp do ich podcięcia za pomocą ręcznej piły do drewna;

przy pomocy siekiery usuń korę z dolnej części pnia ;

zetnij drzewo poniżej linii gruntu, na wysokości okorowanego miejsca na pniu.

Jak usunąć pień drzewa? Teraz, aby po ściętym drzewie nie został ślad, wystarczy znajdującą się w dolę nasadę pnia zasypać ziemią i ubić. Część pnia pod warstwą gleby w ciągu kilku lat w naturalny sposób się rozłoży.

Sól na korzenie drzew

Jednym z najbardziej popularnych sposobów na pozbycie się pnia jest sól Epsom. Znana jest również pod nazwą sól angielska lub sól gorzka. Nie jest to jednak zwykła sól kuchenna, od której różni się właściwościami oraz składem chemicznym. Ogrodnikom znana jest jako jeden ze sposobów na odstraszenie ślimaków. Niektórzy używają jej jako wsparcie dla bujnego trawnika.

Sól na korzenie drzew zadziała, jeśli drzewo jest ścięte jak najbliżej ziemi. Postępujemy podobnie jak w przypadku nawozów, dlatego najpierw wiertarką należy wywiercić kilka głębokich otworów. Te następnie należy zasypać solą na korzenie drzew, a następnie zalać wodą. To skuteczna metoda, bo już po kilku tygodniach pniak się rozpadnie. Nam pozostanie jedynie usunąć resztki drzewa.

