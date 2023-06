Dlaczego warto pić sok z buraka?

Kuchnia Wsyp do kawy dwa produkty. Zmienisz ją w odchudzający napój Nie od dziś wiadomo, że burak to warzywo, po które warto sięgać jak najczęściej, a wszystko to przez jego wartości odżywcze i prozdrowotne działanie.

Dość często gości on na talerzach w postaci barszczu, jest idealnym składnikiem sałatek i równie dobrze sprawdza się w formie na ciepło jako dodatek do dań mięsnych. Chcąc jednak jeszcze bardziej odczuć jego wpływ na zdrowie, warto wprowadzić go do diety w formie soku.

Sok z buraka wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości takich jak:

obniżanie poziomu cholesterolu we krwi,

obniżanie ciśnienia krwi,

wspomaganie koncentracji,

wspieranie pracy układu nerwowego,

łagodzenie uderzeń gorąca podczas menopauzy,

zwalczanie zgagi,

poprawianie wytrzymałości organizmu.

Zdjęcie Burak to warzywo, po które warto sięgać jak najczęściej, a wszystko to przez jego wartości odżywcze i prozdrowotne działanie / 123RF/PICSEL

Właściwości soku z buraka. Jak go przygotować?

Sok z buraka to istna bomba witaminowa. Zawiera takie witaminy jak A i C oraz te z grupy B. Eliksir młodości na bazie buraka jest więc źródłem antyoksydantów, które neutralizują wolne rodniki, a co za tym idzie, opóźniają proces starzenia.

Poza tym sok z buraka jest bogaty w potas, magnez, wapń, żelazo, fosfor i cynk, a także kwas foliowy. To także spora dawka błonnika, który odpowiada za długie uczucie sytości. Warto podkreślić, że buraki często są składnikiem diet odchudzających, a wszystko przez to, że są niskokaloryczne.

By przygotować sok z buraka, wystarczy obrać kilka sztuk i wycisnąć je za pomocą sokowirówki. Przed spożyciem trzeba go schłodzić w lodówce przez minimum pół godziny. Po tym czasie jest gotowy do picia. By jednak jeszcze bardziej wzbogacić sok z buraka, nie tylko smakowo, ale także odżywczo, można połączyć go z sokiem z truskawek, marchwi, jabłek, czy też cytryn.

Soku z buraka nie zaleca się jednak osobom borykającym się z cukrzycą oraz mającym problem z niskim ciśnieniem. Przeciwwskazaniem jest również reumatyzm, dna moczanowa i kamica nerkowa.

