Trzmielina oskrzydlona to bardzo niepozorny krzew, choć czasem może osiągnąć pokaźne rozmiary. Co prawda, rzadko przekracza dwa metry wysokości, ale przy dobrym traktowaniu może rozmiar przekroczyć dwukrotnie. Warto wiedzieć, że w parze z gabarytami idzie również szerokość, ale nie ma co się tym przyjmować, ponieważ krzew doskonale znosi przycinanie. Trzmielina oskrzydlona przez większą część roku wydaje się niepozorna, ponieważ jej liście są zielone. Mimo faktu, że kwitnie, to pojawiające się na łodygach płatki są praktycznie niezauważalne. Dopiero jesienią jest w pełnej krasie i staje się prawdziwą ozdobą ogrodów, ponieważ liście przebarwiają się na żywo czerwony kolor, stąd w krajach anglosaskich często nazywany jest "płonącym krzewem".