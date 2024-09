Produkty o długim terminie przydatności do spożycia

Zanim poznamy produkty, które warto mieć w domowej spiżarni, trzeba dowiedzieć się, co oznaczają daty umieszczone na etykietach. Co można z nich wyczytać?

"Należy spożyć do:" - to znak, że po podanym terminie produkt nie nadaje się do spożycia. Tą informacją są oznaczone produkty nietrwałe, a zazwyczaj też i takie, które muszą być przechowywane w określonych warunkach.

"Należy spożyć przed końcem:" - oznacza to, że producent daje gwarancję, że do tego terminu produkt oferuje swoje właściwości smakowe oraz np. konsystencję, ale po tym terminie możemy je nadal zjeść.

Warto zaznajomić się z tą różnicą, ponieważ wtedy łatwiej gospodarować żywnością, którą mamy w domu. Równocześnie raz w miesiącu trzeba zrobić przegląd produktów spożywczych w domu tak, aby wykorzystać te, które mogą się w najbliższych dniach zepsuć i dopiero wtedy ewentualnie uzupełniać zapasy. Pamiętajmy, aby nie kupować nadmiaru jedzenia, ponieważ jej niekontrolowana ilość może spowodować, że większa część się po prostu zmarnuje.

Jakie produkty psują się najpóźniej?

Fasola, groch i bób. Jeśli są suche i dobrze przechowywane, mogą wystarczyć nam na długo 123RF/PICSEL

Okazuje się, że niektóre produkty nadają się do spożycia nawet kilkadziesiąt lat od kupienia. Do nich zaliczają się suche i sypkie artykuły spożywcze, które odpowiednio przechowywane, mogą wystarczyć nam na wiele lat. Czas je poznać.

Mąka: podstawowy produkt spożywczy, który może być zdatny do spożycia nawet przez 10 lat. Aby wydłużyć trwałość mąki, warto przesypać ją do szczelnego pojemnika, który będzie przechowywany w suchym i ciemnym miejscu.

Ryż: może być śmiałą alternatywą dla ziemniaków, ale jego trwałość jest znacznie dłuższa nic poczciwych bulw. Jeśli, podobnie jak w przypadku mąki, przesypiemy go do szczelnych pojemników i będziemy trzymać w suchym miejscu, to można po niego sięgnąć nawet 30 lat po zakupie. Niestety, takie właściwości dotyczą wyłącznie ryżu białego. Brązowy ryż ma więcej tłuszczów, więc on może być przechowywany w spiżarni przez ok. 5 lat.

Suche strączki: suszone ziarna, takie jak fasola, groch czy bób, również można wykorzystać nawet po 30 latach od zakupu. Doskonałe źródło białka jest na wagę złota, kiedy akurat nie mamy niczego innego pod ręką: wystarczy je namoczyć w zimnej wodzie oraz zagotować do miękkości. Niestety, im dłużej przechowujemy strączki w spiżarni, tym wymagają dłuższego gotowania. Na szczęście, zachowują przez ten cały czas pełnię wartości odżywczych.

Makaron: choć najczęściej kojarzy się ze słoneczną Italią, to i nad Wisłą jest doskonale znany i ratuje nas wtedy, kiedy burczy nam w brzuchu. Jeśli mamy oryginalne opakowanie, które przechowujemy w suchym miejscu, to możemy go spokojnie ugotować nawet po 30 latach.

Suszone warzywa: wiadomo, że warzywa są nietrwałe - szybko się psują i pleśnieją. Ale jeśli je pokroimy np. w kostkę albo w plastry, a później wysuszymy, to możemy w łatwy sposób uzyskać produkt o dłuższym terminie przydatności do spożycia. Takie warzywa pozbawione są wody, ale zachowują swoje walory smakowe, które później można wykorzystywać do przygotowania bulionów. Suszone warzywa można łatwo przechowywać w słoju przez nawet 30 lat.

Sucharki: mogą być pomocne, kiedy akurat nie mamy pieczywa w domu. Wystarczy po prostu trzymać je w suchym miejscu, a w oryginalnym opakowaniu mogą być przechowywane nawet 20 lat.

Produkty bezterminowe

Jakie produkty są bezterminowe? Na liście znajduje się m.in. miód. 123RF/PICSEL

Wydawać się mogło, że wszystkie produkty mają datę przydatności do spożycia. Okazuje się, że niektóre z nich można kosztować bez ograniczeń przez wiele lat bez obaw o ich smak. Wszystkie z nich mają jeden wspólny mianownik: muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach, a spiżarka musi być bezwzględnie pozbawiona wilgoci. Jakie produkty są bezterminowe?

miód,

sól,

cukier,

ocet.

Marnowanie żywności w Polsce. Liczby są porażające Polsat News