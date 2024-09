Pij ten napar codziennie. Zapomnisz o problemach trawiennych i przeziębieniu

Suszona czy świeża - która ma lepsze właściwości?

Świeża bazylia, podobnie do innych ziół, charakteryzuje się dużą zawartością wody (ok. 90 proc.) oraz zawiera liczne mikroorganizmy, przez co z każdym dniem następuje obniżenie jej jakości biologicznej. Aby temu zapobiec, bazylię utrwala się poprzez suszenie.

Zabieg ten zmniejsza aktywność wody oraz hamuje rozwój drobnoustrojów, a tym samym wydłuża okres przydatności bazylii do spożycia. Jak się okazuje, suszona bazylia odznacza się większą zawartością polifenoli (antyoksydanty), a tym samym ma wyższe właściwości przeciwutleniające w porównaniu ze świeżą bazylią.

Na co jest dobra bazylia

Bazylia pozytywnie wpływa na układ trawienny, dzięki czemu jest stosowana w łagodnych zaburzeniach trawiennych, wzdęciach oraz przy niedoborze soków żołądkowych. Jest pomocna w leczeniu infekcji o podłożu wirusowym, bakteryjnym i grzybiczym. Farmakologia wykorzystuje przeciwnowotworową i przeciwdrobnoustrojową aktywność bazylii oraz jej działanie przeciwcukrzycowe, immunomodelujące i przeciwazapalne.

Bazylia łagodzi stany zapalne skóry, dzięki czemu jest częstym składnikiem leków przeciwtrądzikowych. Pomaga również przy bólu ucha i ogólnym leczeniu przeziębień. Dodatkowo za sprawą intensywnych olejków eterycznych wykazuje też działanie antystresowe.

Jak przygotować napar z bazylii? Na co pomaga?

W sezonie jesienno-zimowym warto sięgać po napar z suszonej bazylii, który skutecznie łagodzi objawy przeziębienia. Dzięki zawartości olejków eterycznych działa oczyszczająco na drogi oddechowe, a także pomaga w zbiciu gorączki. Ponadto pomoże w regulacji procesów trawiennych i ukoi nerwy.

Napar przygotujemy z dwóch łyżeczek suszonej bazylii. Wsypujemy je do kubka i zalewamy 250 ml wrzącej wody. Herbatę przykrywamy i odstawiamy do zaparzenia na 10-15 min. Po tym czasie możemy go przefiltrować. Napar z bazylii pijemy dopiero po przestygnięciu, aby uniknąć poparzenia.

Pesto na infekcje

Pesto składa się w głównej mierze z bazylii, oliwy, czosnku oraz przypraw. Nic dziwnego, że jego regularne spożywanie korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Bazylia jest źródłem witaminy A, natomiast czosnek jest bogaty w witaminę A i D, obie te witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach i pozytywnie wpływają na aktywność komórek układu odpornościowego, chroniąc organizm przed infekcjami. Dzięki połączeniu bazylii, czosnku i oliwy ww. witaminy są lepiej wchłaniane.

Jak zrobić pesto z bazylii?

Na rozgrzaną patelnię wsypujemy 50 g orzeszków pinii i podsmażamy przez ok. 5 min do zarumienienia się. Prażone orzeszki wsypujemy do wysokiego naczynia. Dodajemy 75 ml oliwy, dwie garści świeżych liści bazylii, ząbek czosnku, 50 g startego parmezanu, sok z połówki cytryny oraz szczyptę soli i pieprzu. Składniki łączymy ze sobą przy pomocy blendera. Smacznego!

