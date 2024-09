Jakie kakao jest najzdrowsze?

Najzdrowsze kakao, jakie możemy wybrać, to prawdziwe kakao, czyli takie, które jest nieprzetworzone. Są to ziarna kakaowca, których nie poddano procesowi fermentacji i prażenia, a w zamian za to są tłoczone na zimno. W efekcie surowe kakao zachowuje wszystkie składniki odżywcze, witaminy i minerały.

Przyjmowanie do organizmu surowego kakao dostarczy więc największe bogactwo antyoksydantów, magnezu, żelaza i błonnika. Co więcej, uzupełni zapotrzebowanie na witaminę C.

Chcąc kupić surowe kakao, warto patrzeć na skład wybieranych produktów. Powinny one mieć zawartość kakao na poziomie wahającym się między 70 a 80 proc. Zdrowe kakao nie zawiera żadnych dodatków w postaci cukru, mleka w proszku czy sztucznych aromatów. Najlepiej, aby skład był możliwie najkrótszy i naturalny.

Najzdrowsze kakao, to prawdziwe kakao, czyli takie, które jest nieprzetworzone Canva Pro INTERIA.PL

Prawdziwe gorzkie kakao - właściwości

Właściwości zdrowotne gorzkiego kakao wynikają z tego, że jest to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Napój dostarcza do organizmu cennego magnezu, żelaza, witaminy C, błonnika oraz antyoksydantów.

Dzięki temu kakao ma działanie przeciwutleniające i hamuje szkodliwe wolne rodniki. Ma właściwości przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Spowolni procesy przedwczesnego starzenia, zarówno ciała, jak i umysłu, a tym samym zmniejszy ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych takich jak Alzheimer czy Parkinson.

Wysoka zawartość magnezu nadaje kakao właściwości wspierających układ nerwowy. Regularnie pity napój pozwoli na wyciszenie objawów wysokiego stresu i może pomóc w walce z bezsennością. Poprawi pamięć i koncentrację, a także ułatwi uczenie się nowych rzeczy. Substancje aktywne zwiększą wydzielanie hormonów szczęścia, co dodatkowo wpłynie na poprawę nastroju i zmniejszy szansę wystąpienia stanów lękowych czy depresji.

Prawdziwe gorzkie kakao to również właściwości chroniące serce. Przysmak przyczynia się do obniżenia ciśnienie tętniczego krwi. Jednocześnie dba o elastyczność naczyń krwionośnych. W ten sposób uchroni od rozwoju m.in. niewydolności serca, zawału czy udaru.

Co daje picie gorzkiego kakao?

Regularne picie gorzkiego kakao pozwoli nam pozostać w zdrowiu na długie lata. Napój dostarcza do organizmu najcenniejszych minerałów, które działają na ciało w pozytywny sposób. Wówczas między innymi zwiększamy swoje szanse na zachowanie zdrowego układu sercowo-naczyniowego czy układu nerwowego.

Gorzkie kakao dba o nasze dobre samopoczucie psychiczne oraz fizyczne. Ponadto dodaje energii do codziennego działania, poprawi pamięć i koncentrację. Takie funkcje bezpośrednio przełożą się na poprawę jakości życia.

Czy kakao można pić codziennie?

Prawdziwe, gorzkie kakao jak najbardziej można pić codziennie. Napój jest zdrowy i w korzystny sposób oddziałuje na nasz organizm. Warto je więc włączyć do codziennej diety. Jeśli jednak sięgamy po kakao przetworzone, słodzone, to nie zaleca się przyjmowania go każdego dnia.

Prawdziwe kakao można pić nawet codziennie 123RF/PICSEL

Przetworzone kakao pite codziennie może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Możne ono doprowadzić do dużego wzrostu masy ciała, podwyższenia ciśnienia, triglicerydów. W ten sposób wystawiamy się na większe ryzyko pojawienia się chorób układu sercowo-naczyniowego. Po słodkie kakao zdecydowanie należy sięgać rzadziej.

Ile można przyjąć łyżeczek kakao dziennie?

Dziennie do organizmu można przyjąć od 1 do 2 łyżeczek gorzkiego kakao, a to przekłada się na 1 szklankę kakao. Taka porcja dostarcza odpowiednią ilość składników odżywczych, a przy tym nie obciąży organizmu.

Należy pamiętać, że w kakao zawarta jest kofeina, która pita w zbyt dużych ilościach może zaburzać rytm dobowy i prawidłowy sen. Do tego produkt spożyty w większej porcji może doprowadzić do problemów trawiennych i bólów głowy.

O jakiej porze pić kakao?

Kakao najlepiej pić o poranku lub wczesnym popołudniem. Napój obfituje w teobrominę, która działa pobudzająco, dzięki czemu doda energii na nadchodzący dzień i poprawi koncentrację. Tym samym picie kakao wieczorem zaburzy zasypianie i nie pozwoli na odpowiednie wysypianie się i wypoczęcie.

Kakao najlepiej pić o poranku lub wczesnym popołudniem Canva Pro INTERIA.PL

