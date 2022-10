Kapusta ozdobna pobije chryzantemy? Na cmentarzach będzie hitem

Kapusta ozdobna i jej uprawa

Kapusta ozdobna w warunkach naturalnych rośnie na południu Europy i w Azji. Mierzy od 25 do 50 cm wysokości. Lubi stanowiska słoneczne - promienie sprawiają, że ma bardziej kolorowe liście. Najlepiej rośnie w miejscach osłoniętych od wiatru, na średnio żyznej i wilgotnej glebie. Aby pięknie urosła, jej nasiona trzeba wysiać do zimnego inspektu lub na rozsadnik w okresie od marca do maja. Można też kupić gotową rozsadę, którą należy przenieść do gruntu w maju. Kapusta ozdobna może być jednoroczna i dwuletnia. Wymaga osłonięcia na czas mrozów.

Kapusta ozdobna jest ceniona nie tylko ze względu na pięknie prezentujące się liście, ale i ciekawe kwiatostany, złożone z drobnych, żółtych kwiatów.

Kapusta ozdobna popularna w bukietach nagrobnych

Kapusta ozdobna wspaniale dekoruje jesienne rabatki oraz pojemniki na tarasach i balkonach. Z powodzeniem można ją także umieścić w domu w wazonie. Kolorowe rozetki tej rośliny w pastelowych odcieniach będą także efektownym dodatkiem do bukietowych kompozycji.

Kapusta ozdobna może być urozmaiceniem przydomowej rabaty

W ciągu ostatnich lat kapusta ozdobna pojawia się również jako ozdoba nagrobków. Przed Świętem Zmarłych można kupić ją w doniczce. Taki okaz ma krótką nóżkę i kędzierzawą rozetkę. Po ścięciu można ją włożyć we florystyczną gąbkę nasączoną wodą, jednak w obu postaciach bardzo długo zachowuje świeżość i ładny wygląd. Będzie więc, obok chryzantem, ciekawym dodatkiem zdobiącym nagrobek, odpornym na przymrozki i niewielkie opady śniegu.

Co ciekawe, kapusta ozdobna jest jadalna i może być również składnikiem smacznych dań - bigosu czy gołąbków.

Jedni ją uwielbiają, inni nienawidzą

Ostatnimi czasy kapusta ozdobna zyskuje na popularności - coraz częściej obserwuje się w przydomowych ogródkach, ale również na miejskich klombach i parkowych rabatach.

Ta wyjątkowa roślina ma sporą liczbę zwolenników, ale i przeciwników. Niektórzy uważają bowiem, że prezentuje się tandetnie i nieelegancko. Tych drugich nie przekują nawet odmiany kapusty ozdobnej przypominające kwiaty róż. Wszystko to kwestia indywidualnego gustu.

