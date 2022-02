Katarzyna Bosacka radzi, jak oszczędzać na zakupach

Stale rosnące ceny to dla wielu osób przedmiot zmartwień. Nawet mimo skrupulatnego planowania zakupów paragony potrafią zwalić z nóg. Obawy przed kolejnymi podwyżkami spędzają sen z powiek także Katarzynie Bosackiej. Dziennikarka w ostatnim czasie postanowiła przyjrzeć się szalejącej inflacji. Katarzyna Bosacka nie kryje oburzenia, widząc ceny podstawowych produktów. Wzięła pod lupę m.in. olej i masło.



Katarzyna Bosacka przyznała, że dostaje mnóstwo wiadomości od internautów, którzy nie kryją zdziwienia cenami. Postanowiła więc udzielić kilku porad dotyczących oszczędzania podczas inflacji. W rozmowie z dziennikarzami programu "Dzień Dobry TVN" stwierdziła, że ceny wręcz "poszybowały w kosmos".

Trudno w to uwierzyć, ale masło bez laktozy potrafi kosztować 27,50 zł za 200 g kostkę, a olej 17 zł czy 44,50 zł za trzylitrową butelkę. Takich cen dawno nie widzieliśmy. Katarzyna Bosacka

Katarzyna Bosacka stwierdziła, że powinniśmy przede wszystkim jeść prościej, by oszczędzać na zakupach. "Więcej kaszy, mniej wydumanych składników typu jagody goji. Po drugie, kupować z głową. Sprawdzać za każdym razem wagę produktu, np. masła, bo kostki są znikające - są takie, które ważą 250 gramów, a inne już tylko 170 - powiedziała dziennikarka.



Zdjęcie Katarzyna Bosacka zdradził, jak robić tanie zakupy / Mateusz Jagielski/East News / East News

Ponadto Katarzyna Bosacka dodała, by za każdym razem sprawdzać cenę za kilogram. Taka informacja powinna znajdować się przy każdym produkcie. Dziennikarka powiedziała również, że warto kupować produkty z niższej półki. Wbrew pozorom nie oznacza to, że są gorszej jakości.





Te, które są gdzieś na dole, w zwykłym, szarym opakowaniu są dużo tańsze niż w kolorowych opakowaniach, które są reklamowane.

Kolejną radą jest to, by unikać kupowania produktów, które są pakowane w woreczki foliowe do jednorazowego gotowania. Ich cena może być nawet dwukrotnie wyższa. Katarzyna Bosacka dodała, że warto kupować na promocjach.

Kupujmy na promocjach, jeśli możemy coś zamrozić, np. masło się świetnie mrozi.

