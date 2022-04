Dzięki kawie jesteśmy w stanie działać i pracować wydajniej i dłużej, a poziom naszej koncentracji wzrasta. Kiedy jednak kofeina jest najskuteczniejsza? Naukowcy sprawdzili, w którym momencie dnia najlepiej sięgnąć po filiżankę czarnego napoju.

Jak czyścić buty zamszowe? Tego sposobu na pewno nie znałeś! Pijemy kawę, ponieważ pomaga nam się obudzić, dodaje energii, poprawia koncentrację, a dodatkowo jest po prostu pyszna. Wiele osób zakłada jednak, że kawa jest szkodliwa dla naszego zdrowia. Nic bardziej mylnego. Badania wskazują, że picie kawy w odpowiednich ilościach nie tylko nie szkodzi zdrowiu, ale działa wręcz odwrotnie.

Jak wynika z artykułu opublikowanego w "Alimentary Pharmacology and Therapeutics" im więcej kawy wypijemy, tym lepiej wspomożemy naszą wątrobę. Naukowcy, na podstawie dziewięciu badań, przedstawili wniosek, zgodnie z którym picie kawy wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia marskości wątroby. Wypicie kubka napoju dziennie zmniejszyło ryzyko choroby o 22 proc., dwóch kubków o 43 proc., trzech kubków o 57 proc., zaś czterech kubków o 65 proc.

Co więcej, po przeanalizowaniu wyników ponad 200 badań, naukowcy doszli do wniosku, że picie kawy poprawia pracę układu sercowo-naczyniowego. Osoby, które spożywają dziennie od 3 do 4 filiżanek tego napoju mają o 19 proc. mniejsze ryzyko wystąpienia chorób serca.

Większość osób kawę kojarzy jednak przede wszystkim z kofeiną i jej działaniem pobudzającym. Jak więc to jest? Kiedy najlepiej wypić kawę, aby dostać porządnego "kopa"?

Kiedy najlepiej pić kawę?

Sporo osób uważa, że kawę pije tylko dla smaku. Niektórzy wręcz nie odczuwają jej działania. Tymczasem filiżanka kawy, wypita w odpowiednim momencie, może okazać się naprawdę skuteczna. Kiedy więc ją wypić? Nad tym zagadnieniem pochylili się naukowcy. Doszli do konkretnych wniosków.

Wymyślony przez nich algorytm pomaga w zaplanowaniu momentu najwyższej aktywności, a co za tym idzie chwili, w której najlepiej napić się kawy. Zwiększa on skuteczność konsumowanej w kawie kofeiny o 64 proc. Niejednokrotnie czujemy bowiem, że kawy pijemy wręcz za dużo, a efektu pobudzającego wciąż nie ma. Naukowcy z US Army wiedzą, dlaczego.

Wtedy kawa da najmocniejszego "kopa". Jak to sprawdzić?

Badacze wykorzystali istniejące już modele i algorytmy, które opisują ludzkie zachowania, wzorce senności i pobudzenia oraz aktywności w ciągu dobry. Eksperyment, w którym udział wzięli żołnierze, polegał na kontrolowanym piciu kawy i wielodniowej deprywacji sennej.

Stworzyliśmy algorytmy, które przy jednoczesnym zastosowaniu pomogły nam określić dla każdego z osobna: ile i kiedy kofeiny muszą przyjąć, aby uzyskać efekt pobudzenia w określonym czasie na określony okres tłumaczy prowadzący badania Jaques Reifman.

