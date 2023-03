7 sprawdzonych sztuczek na storczyki. Zrób to, a roślina obrodzi kwiatami

Spis treści: 01 Gdzie powinny stać storczyki w domu?

02 Czy storczyki trzymać w osłonkach?

03 Jakie podłoże do storczyka?

04 Jak często trzeba podlewać storczyki?

05 Ile wody wlać do storczyka?

06 Jakie temperatury wytrzymuje storczyk?

07 Gdzie przyciąć storczyka?

Gdzie powinny stać storczyki w domu?

Storczyki są bez wątpienia jedną z najchętniej uprawianych roślin doniczkowych. Zachwycają soczystymi kolorami oraz fantazyjnym wyglądem, będąc jednocześnie stosunkowo prostym w uprawie kwiatem. Istnieje jednak kilka sztuczek, o których warto pamiętać. Po tych zabiegać storczyki będą kwitły jak szalone.

Podstawą jest odpowiednie miejsce. Czy storczyk musi stać w oknie? Orchidea potrzebuje doskonałego światła. W przypadku jego braku, liście storczyka ciemnieją. Pomieszczenie, w którym stoi orchidea powinno więc być odpowiednio oświetlone światłem słonecznym w ciągu dnia. Rośliny nie należy jednak narażać na bezpośredni kontakt ze słońcem, gdyż wówczas jej liście mogą się spalić. Eksperci podpowiadają, iż pomocnym w przypadku pielęgnacji storczyka może okazać się światło neonowe. To można znaleźć w sklepach z artykułami ogrodniczymi.

Reklama

Zobacz również: Wyrasta na 4 metry i przypomina fontannę. Idealna alternatywa dla klasycznego żywopłotu

Zdjęcie Storczyków nie należy narażać na bezpośredni kontakt ze słońcem, gdyż wówczas ich liście mogą się spalić / 123RF/PICSEL

Czy storczyki trzymać w osłonkach?

Ważną kwestią jest także doniczka, w której rośnie orchidea. Jak wygląda doniczka do storczyka? Najlepszym wyborem jest przezroczysta osłonka, która, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie orchidei na światło dzienne, pomoże rosnąć korzeniom. Eksperci nie zalecają zmiany doniczki po zakupie orchidei. Roślina może być przechowywana w tej samej osłonce przez dwa lata.

Czy storczyka można przesadzić do większej doniczki? Jeśli koniecznie chcemy zmienić osłonkę, w której rośnie kwiat, warto zdecydować się na doniczkę tej samej wielkości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Umieść te kwiaty w domu, a wszystkim domownikom będzie żyło się lepiej Interia.tv

Jakie podłoże do storczyka?

Podłoże, którego potrzebuje orchidea jest gruboziarnistą mieszanką kory, perlitu oraz resztek roślinnych, umożliwiających cyrkulację powietrza. Czy storczyka można więc przesadzić do zwykłej ziemi? Rośliny te nie rosną w zwykłej ziemi, jaką znamy ze sklepów ogrodniczych. Potrzebują bowiem przewiewnego podłoża. Jak każda roślina, orchidea lubi również niewielki dodatek nawozu.

Zobacz również: Wysusz, pokrusz i wsyp do doniczki. Storczyki będą rosły jak szalone

Jak często trzeba podlewać storczyki?

Kolejnym sekretem pielęgnacji orchidei jest odpowiednie podlewanie. Storczyki rosnące w domu nie potrzebują zbyt dużej ilości wody. Dlatego należy podlewać je obficie tylko rano, a kolejne podlewanie wykonywać w momencie, kiedy podłoże w doniczce jest prawie suche.

Woda używana do nawadniania musi być ciepła. Wówczas jesteśmy w stanie zapobiec ewentualnym chorobom. Zaleca się podlewanie rośliny raz w tygodniu w okresie wiosennym i letnim oraz raz na 10 dni w okresie zimowym.

Zdjęcie Storczyki rosnące w domu nie potrzebują zbyt dużej ilości wody / 123RF/PICSEL

Ile wody wlać do storczyka?

Orchideę podlewa się obficie, aż podłoże będzie mokre w całości, a kolejno odczekuje od 15 do 30 minut. Po tym czasie nadmiar wody przeleje się do doniczki lub na podstawkę.

Ważna jest jednak nie tylko ilość wody, ale także sposób jej nalewania. Ogrodnicy zalecają, aby przypadku orchidei Phalaenopsis nigdy nie wlewać wody do środka rośliny, a jedynie delikatnie podlewać ją obok liści. Te wyrastają bowiem ze środka rośliny i jeśli zbierze się w nich woda, podstawa kwiatu zgnije, a w konsekwencji umrze cała roślina.

Do podlewania storczyków zaleca się używanie wody deszczowej lub zwykłej wody, która nie zawiera chloru i ma niski stopień mineralizacji.

Jakie temperatury wytrzymuje storczyk?

Storczyki dobrze czują się w temperaturze od 10 do 23 st. C, a różnica między temperaturą dzienną i nocną powinna wynosić co najmniej 9 - 12 st. C. W przeciwnym wypadku, jak podkreślają doświadczeni ogrodnicy, orchidea nie zakwitnie, a jedynie wyhoduje liście.

Zdjęcie Jak wygląda doniczka do storczyka? Najlepszym wyborem jest przezroczysta osłonka / 123RF/PICSEL

Gdzie przyciąć storczyka?

Ważnym krokiem w przypadku pielęgnacji storczyków jest także przycinanie rośliny. Łodyga orchidei powinna zostać odcięta po odpadnięciu kwiatów. Kiedy opuści wszystkie kwiatki może odpocząć przez kilka dni. Po upływie tego czasu należy przyciąć łodygę, licząc dwa lub trzy węzły od podstaw pręta. Po dwóch - trzech tygodnia roślina wypuści nową łodygę.

Zobacz również: Utnij storczyk dokładnie w tym miejscu. Obrodzi kwiatami bujnymi jak nigdy dotąd