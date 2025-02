Pelargonie nie bez powodu są określane mianem królowych balkonów. To właśnie te kwiaty cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Zachwycają różnorodnymi kolorami, a do tego kwitną od maja aż do pierwszych, jesiennych przymrozków.

Pelargonie można podzielić na kilka grup różniących się od siebie wyglądem, wymaganiami czy właściwościami: pelargonie rabatowe, wielkokwiatowe, bluszczolistne i te o pachnących liściach. Pelargonia jest dość odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak silny wiatr czy ulewny deszcz.

Wybudzanie pelargonii po zimie

Kiedy zacząć wybudzanie pelargonii? Roślinę najczęściej wybudza się w lutym lub marcu. Należy ją przenieść do cieplejszego pomieszczenia i częściej podlewać. Dzięki temu zacznie się wybudzać z zimowego snu, a widocznym sygnałem będą nowe pędy. W międzyczasie należy usunąć z niej suche liście czy zniszczone pędy. Warto też sprawdzić, czy nie pojawiły się w niej mszyce i przędziorki.

Wybudzanie to pierwszy etap przygotowania rośliny na wiosnę. Gdy dni stają się cieplejsze, coraz częściej nurtuje nas pytanie, kiedy można wystawić pelargonię na zewnątrz.

Kiedy wystawić pelargonię na zewnątrz?

Pelargonię można wysadzać do balkonowych skrzynek wraz z początkiem maja. Jest jedno "ale". O tej porze niespodziankę lubią jeszcze sprawiać przymrozki, dlatego bezpieczniej poczekać z tym do połowy miesiąca. Wtedy będziemy mieć pewność, że niska temperatura nie zaszkodzi roślinie. Pelargonię najlepiej posadzić w jasnym pojemniku - ciemne absorbują promienie słoneczne i mogą powodować przegrzanie i wysuszenie korzeni.

Po posadzeniu pelargonię warto systematycznie nawozić. Pierwszy zabieg należy wykonać trzy tygodnie po posadzeniu, a później powtarzać go co siedem lub czternaście dni. Najlepiej wykorzystać w tym celu nawóz płynny o dużej zawartości potasu. Wpłynie on pozytywnie na bujne kwitnienie rośliny.

Jeżeli "królowa balkonu" znajduje się w pełnym słońcu, trzeba zapewnić jej regularne podlewanie. W upalne dni należy to robić dwa razy dziennie, rano i wieczorem. W ciągu dnia nie należy podlewać rośliny, ponieważ może dojść do poparzenia liści. Najlepiej podlewać ją wtedy, gdy podłoże delikatnie przeschnie. Dzięki temu nie dojdzie do gnicia korzeni.

