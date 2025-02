Zimowanie pelargonii to nic innego jak umieszczenie rośliny w chłodnym miejscu, w którym jest dostęp do światła. Optymalna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 6 do 10 stopni Celsjusza. W tym czasie nie powinno się jej podlewać zbyt często, ponieważ może zacząć się budzić w nieodpowiednim momencie. W zimie roślina przechodzi w stan spoczynku, dlatego do nadchodzącej wiosny należy przygotowywać ją stopniowo.

W maju możemy natomiast przesadzić "królową balkonów" do większych donic i postawić na zewnątrz. Najlepiej zrobić to w drugiej połowie miesiące, ponieważ zniknie ryzyko wiosennych przymrozków.

Odpowiednio przeprowadzony proces wybudzania pelargonii sprawi, że na wiosnę roślina odwdzięczy się pięknym wyglądem. A do tego jej kwiaty będą cieszyć oczy nawet do pierwszych przymrozków.

Chociaż najczęściej kojarzy się z ozdobą balkonu, może też pięknie udekorować ogród. Idealnie sprawdzi się w tej roli pelargonia rabatowa, która dorasta do 50 cm wysokości. Chociaż pora kwitnienia poszczególnych odmian jest różna, to zazwyczaj kwitną one długo i obficie. Pelargonie rabatowe mają kwiaty zebrane w baldachy. Przybierają one kolory białe, łososiowe, jasnoróżowe, czerwone czy pomarańczowe. Co ciekawe, roślina wydziela mocny zapach, który działa odstraszająco np. na meszki.