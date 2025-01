Bukszpan: król ogrodów

Bukszpan to jedna z zimozielonych roślin, która najczęściej spotykana jest w ogrodach i to właśnie on jest bazą tworzenia fantazyjnych żywopłotów. Jeśli chcemy ozdobić balkon i taras, to właśnie on może być podstawą do aranżacji w donicy. Jego uprawa nie należy do skomplikowanych, o ile pamięta się o kilku kwestiach. Po pierwsze, musi być ustawiony w jasnych, ale nie silnie nasłonecznionych partiach balkonu, ale z drugiej strony toleruje delikatne zacienienie, choć wtedy może rosnąć mniej intensywnie.

Bukszpan w donicy powinien także być podlewany: w regularnych odstępach czasu oraz niewielką ilością wody, ponieważ jej nadmiar sprzyja gniciu krzewu. Nie wolno zapominać o regularnym przycinaniu rośliny wiosną: nie tylko po to, aby uzyskać fantazyjny kształt, ale po to, by ją zagęścić.

Uwaga: młode bukszpany nie zawsze przetrwają ujemne temperatury, więc przed mrozami donice trzeba zaizolować styropianem bądź grubą warstwą agrowłókniny.

Laurowiśnia: przebojem weszła do Polski

Laurowiśnia w ogrodzie jest wszystkim znana. Można uprawiać ją także w donicy 123RF/PICSEL

Widok laurowiśni w ogrodach przestał już kogokolwiek dziwić, choć jeszcze kilka lat temu wydawała się nieznaną rośliną, a mieli ją wyłącznie kolekcjonerzy. Okazuje się, że teraz patrzymy na nią bardziej przychylnie, nie tylko za wygląd, imponujące rozmiary oraz łatwość uprawy. Co prawda, w ogrodowych warunkach laurowiśnia osiąga nawet pięć metrów wysokości, ale tan fakt nie powinien nas zrażać, bo można ten krzew uprawiać także w donicy na balkonie lub tarasie.

Wystarczy w dużej donicy umieścić luźną i przepuszczalną glebę wraz z warstwą drenażową, którą umieszczamy w silnie nasłonecznionym miejscu na balkonie. Jak dbać o laurowiśnię w donicy? Trzeba ją często podlewać oraz nawozić, by intensywnie i zdrowo rosła. Jeśli jej rozmiar jest znaczący, to można krzew bez problemu przycinać i dostosować do naszych potrzeb.

Bluszcz: nie zapominajmy o klasyku

Bluszcz na balkonie? Czemu nie! Doskonale tam się rozrośnie 123RF/PICSEL

Jeśli nasz balkon lub taras jest zacieniony, to wiele roślin kwitnących nie radzi sobie z intensywnym wzrostem lub kwitnieniem. Inaczej jest z bluszczem, który nie potrzebuje ani wiele słońca, ani specjalnych warunków, by szybko zazielenił tę część domu. Ta wyjątkowa roślina świetnie radzi sobie w takich warunkach, a co najważniejsze, intensywnie rośnie.

Bluszcz sam może piąć się po ścianach, ale lepiej kontrolować jego wzrost poprzez poprowadzenie go po podporach lub "puścić" go po barierce. Bluszcz musi mieć jedynie zasadową glebę oraz wilgoć latem: wtedy jego uprawa będzie bezproblemowa. Roślina jest zazwyczaj odporna na mrozy, jednak młode egzemplarze muszą mieć donicę ocieploną styropianem lub agrowłókniną.

Barwinek: zachwyca balkon latem i zimą

Barwinek zachwyca latem, ale zimą może także przykuwać uwagę 123RF/PICSEL

Barwinek to skromna roślina, która przepięknie wygląda zarówno zimą, jak i latem. Przez większość roku jego ozdobą są drobne, żywozielone liście, ale w maju (i nierzadko w sierpniu) wśród nich pojawiają się urocze, drobne, filetowe kwiaty. Barwinek jest płożący, czyli jego łodygi rozrastają się na gruncie, ale to nie przeszkadza, aby sadzić go na podwieszanych donicach na balkonie czy tarasie. Jeśli chcemy, aby nasze roślinka rosła bez przeszkód, to trzeba zapewnić jej jasne stanowisko oraz sporą wilgotność w okresie suszy.

Kuzynka wrzosów: oto golteria!

Golteria wygląda wspaniale przez cały rok 123RF/PICSEL

Może w porównaniu do innych wymienionych roślin golteria nie osiąga imponujących rozmiarów, za to nadrabia swoim wyglądem. Latem zachwyca intensywnym kwitnieniem (wtedy też wyraźnie pachnie), natomiast zimą pojawiają się niej drobne, czerwone owoce, które utrzymują się zazwyczaj aż do kwietnia. Golteria spokrewniona jest z wrzosami i powinna mieć jak one podobne warunki. Wystarczy jej kwaśna gleba oraz sporadyczne podlewana nie, aby wdzięcznie prezentowała się na balkonie.