Zaopatrz się w żurawinę. Zimą będzie bezcenna

Kiedy jest sezon na żurawinę? Ciemnoczerwone, mięsiste jagody nadają się do zbiorów już we wrześniu, a robienie owocowych zapasów można kontynuować nawet do końca listopada. Często słyszy się o tym, że po przymrozkach żurawina smakuje lepiej, ponieważ traci nieco na swoim kwaśno-gorzkim posmaku, zachowując cenne walory zdrowotne.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że szczelnie zapakowane owoce w lodówce przetrwają przez trzy miesiące. Czy można jeść żurawinę na surowo? Nawet po przemrożeniu jej smak może powodować, że mimowolnie nasze twarze się skrzywią, więc podjadanie owoców jako samodzielnej przekąski nie wydaje się zbyt kuszące.

Można jednak wykorzystać żurawinę jako dodatek do herbaty. Rozgrzewający napój zyska przy okazji właściwości wspierające odporność i poprawiające samopoczucie. Świeże owoce zamienisz także w wykwintny sos do mięs i serów.

Zdjęcie Żurawina skutecznie leczy zapalenie pęcherza, ale nie tylko / 123RF/PICSEL

Owocowe zapasy na długi czas

Owoce żurawiny bardzo dobrze znoszą wysokie temperatury, więc nie musisz bać się znacznej utraty cennych właściwości leczniczych podczas obróbki. Dlatego z dużym entuzjazmem można zabierać się za przygotowanie przetworów z żurawiny, którymi raczyć się będziesz w kolejnych miesiącach.

Z kolei suszona żurawina jest w stanie przetrwać w spiżarkach nawet kilka lat, służąc ci jako słodka przekąska albo dodatek do ciast i deserów. Za taką alternatywą przepadają zwłaszcza osoby, które jak ognia unikają rodzynek.

Właściwości żurawiny — ochrona dla układu moczowego

Mimo że dobroczynne działanie żurawiny na zdrowie nie sprowadza się do tego jednego aspektu, z pewnością sprawne funkcjonowanie układu moczowego przychodzi pierwsze na myśl w kontekście jej leczniczych właściwości.

Żurawina często jest podstawowym składnikiem preparatów mających chronić przed infekcjami pęcherza moczowego. Sprawdza się również w leczeniu zapalenie pęcherza, gdy już dojdzie do choroby. O obecność owoców w diecie powinny zadbać zwłaszcza kobiety — dużo bardziej od mężczyzn narażone na tę chorobę bakteryjną.

Moc owoców żurawiny, o której nie wszyscy wiedzą

Nie tylko układ moczowy zyska na włączeniu żurawiny do diety. Mimo że mówi się o tym rzadziej, bogaty skład czerwonych jagód czyni z nich naprawdę wszechstronnego sprzymierzeńca ludzkiego zdrowia.

Zdjęcie Nie brakuje przepisów na przetwory i sosy z żurawiny / 123RF/PICSEL

Starasz się za wszelką cenę unikać wizyt u dentysty, więc często i energicznie szczotkujesz zęby? Składniki zawarte w żurawinie zmniejszają osadzanie się bakterii w jamie ustnej, zmniejszając ryzyko wystąpienia próchnicy, a także chorób przyzębia i dziąseł.

Antybakteryjne właściwości żurawiny są w stanie powstrzymywać działalność drobnoustrojów odpowiedzialnych za powstawanie wrzodów żołądka.

Składniki mineralne i flawonoidy, których skarbnicą są te niewielkie skarby natury, wspierają serce, ograniczają tworzenie się zakrzepów i uelastyczniają naczynia krwionośne, chroniąc przed zatorami. Przyczyniają się do obniżania ciśnienia tętniczego.

Żurawina świeża kontra suszona — porównanie

Zarówno świeże, jak i suszone owoce przysłużą się kondycji ludzkiego organizmu. Na korzyść świeżej przemawia fakt, że zawiera znacznie więcej przeciwutleniaczy, choć nadal jedzenie w formie nieprzetworzonej jest utrudnione ze względu na cierpki smak. Dostępność świeżej żurawiny jest też ograniczona czasowo.

Dobra wiadomość jest taka, że suszone owoce żurawiny też sprzyjają zdrowiu. Istnieje jednak pewien warunek — należy dokładnie czytać etykietę i analizować skład zamieszczony na opakowaniu. Dzięki temu upewnisz się, że owoce nie są wypełnione zbędnymi pod kątem zdrowotnym słodzikami.

