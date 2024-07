Niestety, żyją powszechnie na terenie całej Polski, a aktywne są od przełomu lutego i marca aż do późnej jesieni. Spotkać je można właściwie wszędzie, lecz szczególnie preferują miejsca wilgotne i obfitujące w roślinność. Uważać trzeba więc w lasach, na łąkach, terenach podmokłych i nad wodą . Na nieprzyjemne spotkanie jesteśmy narażeni także w miejskich parkach, a nawet we własnym ogrodzie czy na działce.

Z obserwacji wynika, że kleszcze najbardziej aktywne są do południa i po godzinie 16 . O ochronę przed pajęczakami trzeba mimo to dbać niezależnie od pory dnia.

Szukasz alternatywy dla spryskiwania całego ciała chemicznymi repelentami? Wyrusz na krótką eskapadę do apteki. Bez recepty znajdziesz środek, który odstraszy nieprzyjemne pajęczaki. Chodzi o kwas mrówkowy na kleszcze — cena opakowania to zwykle przedział od pięciu do ośmiu złotych. Znajdziesz go pod nazwą spirytus mrówczany.