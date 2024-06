Kiedy i jak sadzić róże?

W ciągu roku róże możemy sadzić w dwóch terminach, chcąc mieć pewność, że roślina dobrze się przyjmie i bujnie zakwitnie. Pierwszy okres przypada na od końca marca do końca kwietnia, kiedy wreszcie żegnamy duże przymrozki. Drugi termin to od końca września do końca października. Specjaliści są zdania, że lepszym okresem jest ten jesienny, ponieważ róże szybciej się ukorzenią.

Róże do prawidłowego wzrostu potrzebują gleby żyznej, bogatej w próchnicę, dobrze przepuszczalnej, o pH 6,0-7,0. Dołek, do którego posadzimy roślinę, musi być co najmniej dwukrotnie większy niż jej bryła korzeniowa, a na jego dno należy wysypać warstwę ziemi ogrodowej lub specjalne podłoże do róż, które bez problemu dostaniemy w sklepach ogrodniczych.

Należy również pamiętać o przycięciu korzeni do długości ok. 25 cm, które następnie należy na dnie dołka, by swobodnie rozchodziły się na różne strony. Taką warstwę przysypujemy ziemią i udeptujemy.

Kolejny krok, to obfite podlanie róży i ściółkowanie korą sosnową, celem utworzenia kilkucentymetrowej warstwy. Dzięki takiemu zabiegowi utrzymamy w glebie odpowiedni poziom wilgotności i zmniejszymy ryzyko powstawania chwastów.

Róży należy zapewnić żyzną glebę 123RF/PICSEL

Co zakopać pod różą, by lepiej rosła?

Miłośnicy ogrodnictwa stosują różne metody, które mają zapewnić roślinom szybkie i zdrowe kwitnienie. Jednym z trików na bujny rozrost róży, a przy tym zminimalizowanie ryzyka rozwinięcia się na niej chorób, jest zakopanie pod krzewem pewnego owocu, a ściślej rzecz ujmując - jego skórki.

Mowa o skórce od banana, która jest świetnym źródłem potasu i fosforu, mających dobry wpływ na samą roślinę, jak i na glebę. Skórkę po bananie należy zakopać na głębokość 5-10 cm, a później wystarczy już tylko obserwować, jak róża pięknie się rozwija.

