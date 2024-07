Znaki szczególne róży "Herzogin Christiana" ? Wspomniane pomponowe, okazałe kwiaty, które wyglądają, jakby odgrywały główne role w scenerii romantycznego filmu. Róża swoim wyglądem może do złudzenia przypominać inną królową polskich ogrodów, czyli piwonię. "Herzogin Christiana" ma kwiaty w odcieniu bieli, których centralny punkt stanowi środek w delikatnie różowym kolorze. W miarę rozkwitu płatki otwierają się do momentu, gdy kwiat swoim kształtem będzie przypominał kulę.

Co więcej, to odmiana należąca do grupy róż zimotrwałych, dlatego dobrze znosi mrozy sięgające nawet kilkunastu stopni. Nie trzeba jej specjalnie zabezpieczać po skończonym sezonie. O czym trzeba pamiętać, jeśli chcemy, by róża była piękną ozdobą ogrodu? Zacznij od wyboru odpowiedniej sadzonki, która pochodzi ze sprawdzonego źródła. Ważne, by stanowisko było dobrze nasłonecznione, ale osłonięte od wiatru. Podłoże powinno być dobrze spulchnione, a ziemia próchnicza.