Czym jest geranium?

Geranium albo popularna anginka jest z całą pewnością niepozorna. Na łodygach pojawiają się postrzępione i pokryte włoskami liście, ale niezmiernie rzadko można spotkać na nich kwiaty. Zazwyczaj sprawdza się jako roślina doniczkowa obecna w naszych domach, choć młodsi raczej nie wykazują nią większego zainteresowania, a szkoda. Co prawda, w środowisku naturalnym, przy dobrych warunkach osiąga pokaźne rozmiary, to w domach ma raczej skromną wysokość. Może geranium nie wygląda najpiękniej, ale warto ją w domu mieć. Dlaczego? Anginka ma bardzo przyjemny, cytrusowy i łatwo wyczuwalny zapach, choć czasami można spotkać i takie gatunki, które mają jabłkowy aromat. Mimo wszystko warto skusić się nad posiadaniem jej w domu, przede wszystkim ze względu na fakt, że jej uprawa jest banalna.

Jak uprawiać anginkę?

Angina w szczególnych przypadkach może zakwitnąć (fot. Getty Images) CanvaPro INTERIA.PL

Jeśli udało nam się otrzymać sadzonkę geranium, należy najpierw zadbać o to, aby wykształciła korzenie. Aby tak się stało, wystarczy, by była umieszczona w naczyniu z wodą, a po pewnym czasie z całą pewnością się pojawią. Teraz nie pozostaje nic innego, jak umieszczenie jej w doniczce z ziemią i warstwą drenażu. Można go wykonać z kamyczków, potłuczonej ceramiki lub keramzytu. Teraz czas na znalezienie odpowiedniego miejsca w domu: powinno być ono jasne, jednak południowy parapet może być szkodliwy, ponieważ nadmiar słońca powoduje poparzenia liści.

Pielęgnacja anginki

Jak wygląda pielęgnacja geranium? Trzeba pamiętać o podlewaniu, chociaż roślina często odporna jest na zapominalstwo właściciela. Jeśli już dozujemy wodę, trzeba robić to wtedy, kiedy podłoże całkowicie przeschnie. Niestety, lepiej ograniczać jej ilość i nie lać zbyt dużo jej do doniczki, bo wtedy łatwo o jej gnicie. Co trzeba jeszcze zrobić z anginką? Na pewno nie zaszkodzi ją nawozić niewielką ilością preparatów uniwersalnych raz w miesiącu. Aby geranium dobrze się prezentowało, niezbędne jest raz na kilka lat cięcie rośliny. Nie tylko poskromimy jej wybujały wzrost, ale także uzyskamy nowe sadzonki do ukorzeniania. Co więcej, cięcia powodują, że z czasem anginka się zagęszcza i wygląda atrakcyjniej.

Właściwości geranium

Domowy sposób na ból ucha? Wystarczy włożyć do niego kawałek liścia geranium (fot. Getty Images) CanvaPro INTERIA.PL

Dlaczego nasze babcie miały zawsze geranium na parapecie? Okazuje się, że przy wyborze nie kierowały się walorami estetycznymi, ale właściwościami. Okazuje się, że angince przypisuje się moce magiczne, ale na pewno ma zaszczytne miejsce w fitoterapii. Dlaczego? Wszystko przez jej skład, ponieważ można w niej znaleźć olejki eteryczne, a to sprawia, że ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Dlatego jednym ze sposobów np. na ból ucha było wkładanie zmiętego liścia do jego wnętrza, aby szybko pozbyć się przypadłości. Z liści geranium można również przygotować napar, który pomoże w walce z infekcjami bólu gardła albo np. z wypryskami na ciele. Niewiele osób wie, że kojący zapach anginki jest dla naszego nosa bardzo pożądany, jednak dzięki niemu z domu można pozbyć się owadów: np. much czy komarów.