Jak wygląda golteria rozesłana? Krótka charakterystyka

Mimo że roślina nadaje się przede wszystkim do uprawy na kwiatowych rabatach w ogrodzie, w grudniu bez trudu można kupić golterię w doniczce. Zachwyci miłośników naturalnych dekoracji świątecznych, którzy jednocześnie szukają nietuzinkowych akcentów do ozdobienia mieszkania.

Jak wygląda golteria? To niska i rosnąca dość powoli krzewinka, której wysokość nie przekracza zwykle 10-15 centymetrów. Z tego powodu bywa nazywana także golterią pełzającą. Doskonale więc będzie nadawać się do mieszkań o niezbyt imponującym metrażu.

O jej walorach estetycznych decydują przede wszystkim ciemnozielone i skórzaste liście oraz czerwone jagody, które w naturalnych warunkach pojawiają się na golterii jesienią (zazwyczaj w październiku) i stanowią jej znak rozpoznawczy aż do wiosny.

Zdjęcie Liście golterii mogą zyskiwać czerwonawy odcień / 123RF/PICSEL

Czy golteria jest trująca?

Decydując się na ustawienie konkretnych okazów doniczkowych w domu, często kierujemy się nie tylko ich walorami dekoracyjnymi, ale też właściwościami. Dla wielu osób popularna gwiazda betlejemska jest spalona na starcie ze względu na trujące substancje, jakie zawiera. Jak wygląda ta kwestia w przypadku golterii rozesłanej? Czy jest trująca?

Najwięcej wątpliwości mogą wzbudzać dorodne okrągłe owoce. Mamy w tym względzie dobrą wiadomość. Jagody golterii nie są trujące, więc nie stwarzają zagrożenia dla małych dzieci i zwierząt domowych. Należy jednak podkreślić, że jednocześnie nie są zbyt smaczne, więc traktujmy je wyłącznie w kategoriach ozdobnych.

Elegancka roślina na Boże Narodzenie. Poznaj jej upodobania

Roślina nie jest trudna w uprawie, ale ma swoje specyficzne preferencje. Chcąc poznać wymagania golterii, warto zapoznać się z warunkami, w jakich rozwija się w środowisku naturalnym. Okaz z rodziny wrzosowatych pochodzący z Ameryki Północnej, w naturze zobaczyć można w dolnych piętrach lasu. Wynika to z tego, że nie potrzebuje mocnego nasłonecznienia i najlepiej rozwija się na glebach lekko wilgotnych.

Uprawa golterii w domu — najważniejsze zasady

Poznaliśmy ją już nieco lepiej. Czas przejść do zapewnienia najlepszych warunków dla golterii w doniczce. Oto krótka ściąga, która przyda się nie tylko początkującym ogrodnikom.

Roślina potrzebuje kwaśnego (pH 3,5-4,2), próchniczego i przepuszczalnego podłoża.

Golteria bardzo źle reaguje na susze . Trzeba podlewać ją często, ale umiarkowanie. Wodę dostarczaj, gdy wyczujesz, że ziemia w doniczce lekko przeschła. Przelewanie także jej nie służy, a nadmiar wilgoci doprowadza do gnicia korzeni i obumierania krzewinki.

. Trzeba podlewać ją często, ale umiarkowanie. Wodę dostarczaj, gdy wyczujesz, że ziemia w doniczce lekko przeschła. Przelewanie także jej nie służy, a nadmiar wilgoci doprowadza do gnicia korzeni i obumierania krzewinki. Zapewnij jej półcieniste stanowisko z daleka od źródeł ciepła, np. grzejników.

Nawożenie golterii zimą nie jest potrzebne. W tym okresie zapotrzebowanie rośliny na składniki mineralne nie jest duże, więc wystarczy zapewnić jej odpowiednią glebę, by stanowiła dorodną ozdobę na święta.

Co zrobić z golterią po świętach?

Mimo że wprowadza do domów świąteczną atmosferę, golteria rozesłana nie jest okazem, który nadaje się do wieloletniej uprawy doniczkowej. Ciepło panujące w mieszkaniach, zwłaszcza w okresie grzewczym, na dłuższą metę może doprowadzać do blednięcia liści. Jeśli połączymy to z nadmiernym podlewaniem, istnieje spore ryzyko rozwinięcia się chorób grzybowych.

Zatem pojawia się pytanie, jak postępować z golterią po świętach? Mimo że jest mrozoodporna, po pobycie w mieszkaniu nie nadaje się do natychmiastowego wyniesienia do ogrodu czy na balkon. To prosta droga do szoku termicznego, który skutkowałby przemarznięciem rośliny. Zaleca się umieścić golterię w widnym, ale chłodnym pomieszczeniu. Tam w dobrej kondycji doczeka wiosny i będzie gotowa do posadzenia w gruncie lub przeniesienia doniczki na taras.

Zdjęcie Gaultheria procumbens / 123RF/PICSEL

