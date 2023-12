Jedni długo zastanawiają się nad wyborem idealnego miejsca dla choinki, która w założeniu ma być wyjątkową, świąteczną ozdobą. Inni stawiają ją tam, gdzie akurat znajduje się skrawek wolnej przestrzeni. Kto ma rację?

Przed umieszczeniem świątecznego drzewka we wnętrzu mieszkania warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Odpowiednie stanowisko może zagwarantować bowiem żywej choince długie tygodnie pięknego, zielonego wyglądu.

Zobacz również: Zapomnij o gwieździe betlejemskiej. Oto nowy, świąteczny hit parapetu

Reklama

Czy choinka może stać przy kaloryferze? Ekspert radzi

Podstawowym, popełnianym przez wielu błędem jest umieszczanie choinki w pobliżu kaloryferów. Postawione w takiej lokalizacji drzewko skazane jest jednak na wyjątkowo krótki żywot. Żywa choinka, stojąca w pobliżu źródła ciepła, szybko stanie się krucha, a jej igły zaczną opadać. Z tych samych powodów choinki nie powinno się stawiać również w okolicach kominka.

- Trzymając drzewko w domu, wybierajmy miejsca jak najdalej od źródeł ciepła, a temperaturę w danym pomieszczeniu obniżmy o 3-4 stopnie. Wpłynie to między innymi na zwiększone wydzielanie olejków eterycznych - radzi w rozmowie z Interią Jan Miksa z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

Zdjęcie Czy choinka może stać przy kaloryferze? Lepiej tego unikać / 123RF/PICSEL

W przypadku sztucznego drzewka podobny problem znika. Taka choinka stanąć może zarówno w pobliżu kaloryfera - jednak nie zupełnie go zakrywając, gdyż uniemożliwi wówczas rozprowadzanie przez grzejnik ciepła, ale także blisko zimnej szyby balkonowej.

Zobacz również: Tyle trzeba zapłacić za świąteczne drzewko. Po które sięgnąć i jak o nie zadbać?

W jakim miejscu powinna stać choinka? Zwróć uwagę na szczegóły

Nietrafioną lokalizacją dla świątecznego drzewka będą także okolice drzwi. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim względy bezpieczeństwa. W przypadku jakiejkolwiek awaryjnej sytuacji gałęzie choinki mogą utrudnić ucieczkę z pomieszczenia. Dodatkowo istnieje ryzyko, że drzewko, popchnięte przez wychodzące lub wchodzące do pokoju osoby, przewróci się. Bałagan w tym przypadku będzie najlżejszą z kar. Spadająca choinka może stać się bowiem niebezpieczeństwem dla domowników.

Niezbyt korzystne będzie również stawianie żywego drzewka w przeciągu lub przy drzwiach balkonowych, które nawet podczas zimowych miesięcy są otwierane. Powiew mroźnego powietrza może nie zadziałać na choinkę orzeźwiająco - wręcz przeciwnie, wpłynąć na jej marnienie. Świąteczne drzewko najlepiej trzymać w odległości metra od wejścia do pokoju.

Zobacz również: Działa na kota jak płachta na byka. Sprawdzone sposoby na zabezpieczenie choinki

Czy można spać przy choince? Lepiej uważaj

Choinkę bez przeszkód ustawić można w sypialni. Swoim wyglądem zachwycać będzie postawiona na komodzie czy szafce. Przed zaśnięciem należy jednak bezwzględnie pamiętać o tym, aby wyłączyć ozdabiające drzewko lampki. W przeciwnym wypadku taka sytuacja może zakończyć się katastrofą.

Zdjęcie W jakim miejscu powinna stać choinka? Żywej nie stawiaj w pobliżu drzwi balkonowych / 123RF/PICSEL

Niektórzy świątecznym drzewkiem ustrajają również łazienki. To dobry sposób na ożywienie wnętrza, jednak nie najlepszy pomysł, jeśli chodzi o komfort choinki. Panująca w toalecie wilgoć niszczy drzewko, przez co szybko traci ono swój wygląd. Co więcej, w takich warunkach bakterie łatwo mogą przenieść się na choinkę, co w praktyce jest wyjątkowo niehigieniczne.

Zobacz również: Ile kosztuje godzina świecenia lampek choinkowych? Sprawdzamy

Jak ustawić choinkę? To miejsce przyniesie domownikom szczęście

Gdzie więc najlepiej postawić choinkę? Zgodnie z praktyką feng shui świąteczne drzewko stanąć powinno w południowym lub południowo-wschodnim sektorze pomieszczenia. Wszystko z uwagi na fakt, iż choinka jest nośnikiem energii drewna i ognia, a wskazane sektory w domu przyporządkowane są do tych wibracji. Drzewko, które stanie w takim miejscu wpłynie na wzmocnienie osłabionych więzów rodzinnych, a także może być zwiastunem znaczących zmian w środowisku zawodowym.

Co w przypadku, kiedy choinka stanie w zachodnim lub północnym rogu pokoju? Domownicy mogą wówczas zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne. Złym pomysłem, według zasad feng shui, jest również ustawienie drzewka na środku pomieszczenia. Taka lokalizacja choinki może bowiem grozić pogorszeniem sytuacji materialnej.

Zobacz również: Lepiej nie rób tego zbyt wcześnie przed świętami. Możesz doczekać się pecha