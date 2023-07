Dlaczego nie należy jeść pestek czereśni?

Jedząc czereśnie, musimy pamiętać, że ich duże i twarde pestki nie są jadalne. Zawierają one amigdalinę, czyli trującą substancję, która uwalnia cyjanowodór - silną truciznę, której nie należy spożywać. Z tego powodu nigdy nie powinniśmy celowo rozłupywać pestek czereśni, aby zjeść ich wnętrze.

Na własnej skórze przekonał się o tym pewien Brytyjczyk, który zjadł zaledwie trzy rozłupane pestki wiśni (one również zawierają trującą substancję). Mężczyzna niedługo po ich spożyciu źle się poczuł i został przewieziony do szpitala. Lekarze oznajmili, że spożył on śmiertelną dawkę cyjanku, jednak dzięki szybkiej interwencji medycznej udało się go uratować.

Pestek czereśni nie powinniśmy też połykać w całości, jednak nie jest to niebezpieczne, ponieważ ich twarda skorupa jest odporna na działanie enzymów trawiennych.

Jak wykorzystać pestki czereśni?

Pestki czereśni możemy wykorzystać na różne sposoby. Mają one szerokie zastosowanie w kuchni - możemy zrobić z nich aromat do ciast, nalewki lub dodać je do odchudzających naparów z ogonków czereśni, o których pisaliśmy tutaj: Od teraz już nigdy nie wyrzucisz ogonków z czereśni. Mają niezwykłą moc.

Jednakże pamiętajmy, że wykorzystywanie pestek czereśni w kuchni wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego zawsze powinniśmy obejrzeć wykorzystywane przez nas pestki i sprawdzić, czy nie są uszkodzone lub otwarte.

Zdjęcie Nie wyrzucaj pestek z czereśni - jeszcze mogą się przydać / 123RF/PICSEL

Poduszka z pestek czereśni. Naturalny termofor

Pestki czereśni doskonale zatrzymują ciepło. Z tego powodu możemy wykorzystać je jako naturalny termofor. Jak go wykonać? Cały proces powinniśmy rozpocząć od umycia i wysuszenia pestek. Po odpowiednim ich przygotowaniu możemy przesypać je do własnoręcznie uszytego woreczka lub małej poszewki na poduszkę. Istotny jest jednak dobór materiału - powinniśmy wykorzystać do tego naturalną tkaninę np. len lub bawełnę. Po przesypaniu pestek woreczek lub poszewkę musimy szczelnie zaszyć.

Podgrzany termofor z pestek czereśni pomoże nam przy bólach stawów, mięśni, bólach reumatycznych i miesiączkowych. Możemy wykorzystać go również jako zimny okład przy stłuczeniach, użądleniach oraz obniżaniu opuchlizny.

Zdjęcie Termofor z pestek czereśni to świetna, tania i ekologiczna alternatywa dla klasycznego termoforu wypełnionego gorąca wodą / 123RF/PICSEL

