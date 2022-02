Kostka mydła pod prześcieradłem: dziwny babciny trik. Czy działa?

Kostka mydła pod prześcieradłem – brzmi dziwnie, jednak w skuteczność tej metody wierzy coraz więcej osób. Nie wiadomo czy to efekt placebo, czy sposób faktycznie pomaga. Coraz więcej internautów zaczyna go jednak stosować, tłumacząc, iż umieszczenie mydła przed snem w łóżku przynosi pozytywne skutki. Co takiego daje?

Zdjęcie Umieszczanie kostki mydła pod prześcieradłem to niekonwencjonalny sposób walki ze skurczami i zespołem niespokojnych nóg / 123RF/PICSEL