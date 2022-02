Naukowcy już dawno wykazali, że najlepszą pozycją do spania jest ta na plecach - pozwala wypocząć, łagodzi napięcia i zmniejsza ryzyko wystąpienia zgagi.

- pozwala wypocząć, łagodzi napięcia i zmniejsza ryzyko wystąpienia zgagi. Jeśli jednak wolisz spać na boku, to wybieraj lewą stronę ciała - badania wykazały bowiem, ze spanie na prawym boku mocno szkodzi zdrowiu!

Lubisz spać na prawym boku? Lepiej zmień pozycję!

Badania wykazały, że spanie na prawym boku mocniej obciąża serce. Dzieje się tak, ponieważ aorta wygina się w lewo, więc śpiąc w tej pozycji, zmuszamy krew do wędrówki z dołu ku górze, wbrew sile grawitacji.

Zasypiając na lewym boku, ułatwiamy sercu pompowanie krwi i usprawniamy krążenie. Szczególnie muszą o tym pamiętać osoby cierpiące na choroby serca, kobiety w ciąży i pacjenci borykający się z zaburzeniami krążenia krwi.

Spanie na prawym boku może powodować zgagę

Ten koktajl wzmacnia odporność. Pij go codziennie Zgaga to wyjątkowo nieprzyjemne uczucie palenia i pieczenia w dołku podsercowym, za mostkiem, dochodzące aż do gardła. Zgaga oznacza zbyt dużą ilość kwasu w żołądku i jest oznaką niestrawności. Pojawia się po zjedzeniu dużego i ciężkostrawnego posiłku, sporych ilości cukru i tłuszczy trans. Co ciekawe, może być jednak także skutkiem spania na prawym boku!

Gdy śpimy na prawym boku, żołądek naciska na trzustkę, powodując przemieszczanie się kwasów żołądkowych w kierunku przełyku. Powrót soków żołądkowych z przełyku do żołądka również trwa w tej pozycji zdecydowanie dłużej, co nasila tę dolegliwość. Jeśli więc cierpisz na zgagę, poza zmianą diety na bardziej lekkostrawną, warto zmienić również pozycję w łóżku.

Spanie na prawej stronie zaburza pracę jelit i blokuje przepływ limfy

Spanie na prawym boku może także odpowiadać za twoje kłopoty z trawieniem. Jak to możliwe? Spora część pracy jelit odbywa się po prawej stronie ciała - znajduje się tam zastawka krętniczo-kątnicza, która odpowiada za dostarczanie odpadów przemiany materii z jelita cienkiego do jelita grubego. Ono także zaczyna się w prawej, górnej części brzucha, więc śpiąc na prawym boku, uciskamy narządy, zaburzając ich pracę.

Spanie w tej niekorzystnej pozycji blokuje także swobodny przepływ limfy. Limfa to płyn tkankowy, pełniący w układzie odpornościowym bardzo ważne funkcje. Odpowiada on za transport limfocytów oraz usuwanie produktów przemiany materii. Gdy dochodzi do zastoju limfy, w obrębie kończyn dolnych lub górnych powstaje obrzęk limfatyczny. Badanie wykazały, że spanie na lewym boku znacznie ułatwia drenaż limfatyczny!

Spora część układu limfatycznego znajduje się w lewej stronie ciała. Śpiąc na lewym oku zmuszamy więc limfę do poruszania się w kierunku serca, co znacznie odciąża ten organ. Transport wszystkich składników odżywczych jest w tej pozycji sprawniejszy, a organizm szybciej oczyszcza się ze zbędnych produktów.

