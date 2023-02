Czy można uratować bukszpan od ćmy?

Pierwsze ćmy bukszpanowe pojawiły się w Polsce w 2016 roku. Pochodzący z Azji szkodnik został najprawdopodobniej przywieziony do naszego kraju na towarach z zachodniej części globu. Od tamtej pory jest prawdziwą zmorą wielu ogrodników, atakując zielone bukszpany.

Larwy ćmy bukszpanowej, z uwagi na charakterystyczny wygląd, nie trudno przeoczyć. Zielone gąsienice mają około 4 cm długości, a na ich grzbiecie występują podłużne paski. Starsze osobniki zmieniają ubarwienie na nieco bardziej brązowe. Dorosłe ćmy ciężko jednak zauważyć na roślinie, gdyż są one szczególnie aktywne nocą. Są również dość niepozorne - rozpiętość ich skrzydeł wynosi około 4 cm. Ich szczególną cechą jest jednak pozostawianie na liściach krzewów nici, które do złudzenia przypominają pajęcze sieci.

Zdjęcie Ćma bukszpanowa lata od końca kwietnia do września, a nawet do października / 123RF/PICSEL

Kiedy wylęgają się gąsienice ćmy bukszpanowej? Nieproszeni goście mogą pojawić się na roślinach w naszym ogrodzie już od wiosny. Ćmy żerują na bukszpanach od kwietnia do września, a przy wysokich temperaturach nawet do października. Szkodnik, jeśli nie jest zwalczany, w przeciągu kilku tygodni całkowicie ogołoci roślinę z liści, okaleczając ją do tego stopnia, że bukszpan obumrze. Zdarza się również, że obumierają całe szpalery bukszpanowych krzewów. Jak więc skutecznie zwalczyć ćmę bukszpanową?

Jak pozbyć się ćmy bukszpanowej domowym sposobem?

Jednym z najprostszych, a zarazem skutecznych sposobów walki z ćmą bukszpanową jest mechaniczne usunięcie szkodników. Warto ręcznie strzepnąć larwy z krzewu lub zrzucić je za pomocą wody. Polanie bukszpanu pomoże również pozbyć się jaj ćmy bukszpanowej. Mimo iż ta metoda wydaje się pracochłonna, warto właśnie od niej zacząć walkę ze szkodnikiem. Jeśli nie okaże się wystarczająca, sięgnijmy po kolejne, domowe sposoby.

Jak zrobić domowy oprysk na ćmę bukszpanową? To nic trudnego. W butelce ze spryskiwaczem wystarczy zmieszać

pół litra zimnej wody,

łyżeczkę sody oczyszczonej,

parę kropel płynu do mycia naczyń.

Mieszanką należy dokładnie spryskać krzew, także pomiędzy liśćmi. Równie dobrze sprawdzi się w tym przypadku ocet. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcji 1:1. Po takim oprysku larwy i ćmy same spadną na ziemię.

Zdjęcie Pierwsze ćmy bukszpanowe pojawiły się w Polsce w 2016 roku / 123RF/PICSEL

Kiedy pryskać bukszpany od ćmy?

Wielu ogrodników, zauważając obecność szkodników na bukszpanach, sięga po chemiczne opryski. Równie dobrze sprawdzą się jednak te domowe. Co więcej, sporo oszczędzimy na ich przygotowaniu. Należy pamiętać, że oprysk na ćmę bukszpanową powinno się zaaplikować już w momencie zauważenia pierwszych gąsienic żerujących na roślinie. Im młodsza larwa, tym szybciej zginie.

Ile razy pryskać na ćmę bukszpanową? Oprysk należy powtarzać sukcesywnie, szczególnie, jeśli pogoda nie sprzyja, a za oknem pada deszcz. Ten zmyje bowiem preparat z krzewu, dając kolejne pole do popisu szkodnikom.

