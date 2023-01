Spis treści: 01 Domowa maseczka z kawy na twarz. Jak zrobić?

02 Peeling kawowy stymulujący wzrost włosów

03 Domowa maseczka z kawy pod oczy

Kawa, a dokładnie zawarta w jej ziarenkach kofeina, posiada zbawienny wpływ na kondycję skóry oraz włosów. Dlatego też jest częstym składnikiem kremów oraz balsamów ujędrniających, peelingów czy kosmetyków do włosów, które mają za zadanie poprawić ich wygląd oraz zapobiec wypadaniu. Dotlenia ona skórę i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Nie musimy jednak kupować drogich kosmetyków, aby cieszyć się nawilżoną skórą i pięknymi włosami. Wystarczy wykonać tę domową maseczkę.

Domowa maseczka z kawy na twarz. Jak zrobić?

Zdjęcie Maseczka z kawy m.in. zmniejszy opuchliznę, dostarczy przeciwutleniaczy / 123RF/PICSEL

Domowa maseczka z kawy, którą nałożymy na twarz, zmniejszy opuchliznę, dostarczy przeciwutleniaczy, pobudzi krążenie, poradzi sobie z trądzikiem oraz rozjaśni cerę. Co więcej, jej przygotowanie zajmie zaledwie chwilę. Potrzebować będziemy:

Reklama

fusy z kawy,

olejek do twarzy,

małą miseczkę,

łyżeczkę.

Łyżeczkę fusów z kawy przekładamy do miseczki, dodając dwie pipety ulubionego olejku. Twarz dokładnie myjemy, osuszając kolejno lekko ręcznikiem. Wciąż powinna być lekko wilgotna. Nakładamy powstałą maskę na twarz, omijając okolice oczu. Po 10 minutach spłukujemy letnią wodą. W skórę twarzy warto wmasować teraz około 10 kropli olejku, aby dokładnie ją nawilżyć.

Dla lepszych efektów odżywionej i odmłodzonej skóry warto stosować maseczkę z kawy przynajmniej raz w tygodniu.

Zobacz również: Jakiego koloru powinien być mocz? Co jego barwa mówi o naszym zdrowiu?

Peeling kawowy stymulujący wzrost włosów

Zdjęcie Peeling kawowy to najlepszy sposób na oczyszczenie skóry i przygotowanie do dalszej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Peeling z kawy nie tylko poprawia ukrwienie skóry głowy, ale również stymuluje cebulki włosów do wzrostu i doskonale oczyszcza z resztek kosmetyków. Pomaga również pozbyć się martwego naskórka.

Do jego przygotowania potrzebować będziemy zaledwie dwóch składników. Jedną łyżeczkę zaparzonych fusów kawy należy zmieszać z jedną łyżką odżywki do włosów lub naturalnego oleju - lnianego lub oliwy z oliwek. Nałożyć na zwilżoną skórę głowy i wykonać staranny, 5-minutowy masaż. Po tym czasie dokładnie spłukać peeling z włosów, używając do tego ciepłej wody i niewielkiej ilości delikatnego szamponu.

Zobacz również: Kosztuje w aptece 4 zł, a działa cuda. Szczelnie wypełnia wszelkie zmarszczki i bruzdy

Domowa maseczka z kawy pod oczy

Maseczka z kawy świetnie poradzi sobie również z opuchlizną i cieniami, które pojawiają się pod oczami wraz z nieprzespaną nocą. Do jej przygotowania potrzebować będziemy:

½ filiżankę drobno zmielonej kawy,

½ -1 łyżkę mleka,

1 łyżkę miodu,

1 łyżkę jogurtu naturalnego,

oliwę z oliwek.

Kawę, mleko i miód dokładnie mieszamy, aż do momentu powstania gęstej masy. Dodajemy łyżkę jogurtu naturalnego i kilka kropli oliwy z oliwek. Dokładnie mieszamy, a kolejno nakładamy powstałą masę na skórę pod oczami. Pozostawiamy maseczkę na około 15 - 20 minut. Po tym czasie spłukujemy ciepłą wodą. Nakładamy nawilżający krem pod oczy.

Skóra jeszcze nigdy nie była tak nawilżona.

Zobacz również: Zapomnij o bólu stóp i otarciach. Oto, jak przetrwać w szpilkach całą noc