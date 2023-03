Koty, choć sprawiają wrażenie samotników, łakną towarzystwa już od pierwszych dni swojego życia. Małe kociaki potrzebują bliskości i chętnie tulą się do swoich sióstr i braci. Z biegiem czasu stają się coraz bardziej samodzielne i niezależne, ale wciąż szukają kontaktu np. z człowiekiem.

Dlaczego kot śpi z człowiekiem? Przyczyna jest błaha

Cena przy kasie różni się od tej na półce? Prawo stoi po twojej stronie Większość kotów chętnie śpi u boku swoich właścicieli. Zwierzak, który czuje się bezpiecznie i komfortowo przy "swoim człowieku" czerpie ciepło i korzysta z bliskości jego ciała. Nawet najbardziej niezależne i humorzaste koty nie przegapią takiej okazji, szczególnie zimą.

Taka potrzeba bliskości to także dowód prawdziwej miłości i oznaka zaufania - gdy kot ufa swojemu ludzkiemu towarzyszowi, może się przy nim naprawdę rozluźnić i wyluzować. A koty wysoko cienią sobie przecież relaks i niczym niezmącony odpoczynek. Jak żadne inne zwierzęta mogą nauczyć nas czerpania przyjemności z "nicnierobienia".

Właściciele kotów zastanawiają się często, co chcą im przekazać te tajemnicze i intrygujące zwierzęta. Wiemy już, że gdy mocno uderzają ogonem lub stroszą grzbiet, są zdenerwowane, a nawet szykują się do ataku. Gdy uciekają przed nami za szafę lub pod łóżko, czują się niepewnie lub po prostu szukają samotności. Gdy wystawiają brzuszek, zapraszają nas do zabawy, pokazując, że darzą nas zaufaniem i czują się przy nas bezpiecznie.

Innym intrygującym zachowaniem kota może być także ciągłe wchodzenie na właściciela. Niektóre koty tylko czekają na moment, kiedy ich człowiek usiądzie lub położy się na sofie, by wskoczyć na niego, pougniatać i wygodnie się ułożyć. Co to oznacza?

Koty, które często wchodzą na człowieka, chcą w ten sposób zakomunikować, że należy on właśnie do nich. Zwierzęta te lubią bowiem mieć kontrolę nad wszystkim, a czasem nawet dominować nad człowiekiem.

Kolejnym ważnym powodem jest po prostu miłość. Mruczące sierściuchy okazują to na wiele różnych sposobów - ciągłe wchodzenie na człowieka jest na pewno jednym z nich.

