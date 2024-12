Mleko krowie od lat jest podstawowym elementem diety wielu osób - zarówno tych młodych jak i starszych. Głównie towarzyszy przy śniadaniu oraz jako dodatek do kawy. Słynie przede wszystkim z wysokiej zawartości wapnia , który wspiera zdrowie kości i zębów, oraz białka , które jest niezbędne do regeneracji mięśni i funkcjonowania organizmu.

Jeśli chodzi o smak, mleko krowie jest uniwersalne i delikatne , co czyni je doskonałą bazą do napojów, deserów i potraw. Wiele osób kojarzy je również z dzieciństwem i porannym kakao czy dodatkiem do płatków śniadaniowych.

Chociaż w większości przypadków wybór pomiędzy mlekiem krowim a kozim to kwestia mocno indywidualna, badania jasno wskazują, że kozie mleko jest wyjątkowym produktem, cenionym za skład odżywczy i łatwość trawienia. W porównaniu do mleka krowiego jest bardziej zbliżone do mleka kobiecego, co sprawia, że jego składniki odżywcze są szybciej i skuteczniej przyswajane. Bogactwo wapnia, potasu, fosforu oraz witamin, takich jak A, B, PP i C, wspiera zdrowie kości, pracę serca oraz układ odpornościowy.