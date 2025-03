Jaskier azjatycki to bylina bulwiasta pochodząca z Azji Mniejszej, naturalnie występuje także na górzystych terenach północnej Afryki. W zależności od terminu sadzenia kwitnie późną wiosną lub wczesnym latem. Osiąga 30-40 cm wysokości i charakteryzuje się pełnymi lub półpełnymi kulistymi kwiatami, które wydzielają intensywny przyjemny zapach. Dzięki różnym odmianom możemy cieszyć się barwami od jasnego różu, przez odcienie żółci i pomarańczy aż po intensywną czerwień, a nawet błękit.

W naszych warunkach klimatycznych jaskry nadają się do uprawy jedynie jako rośliny jednoroczne. Bardzo trudno uchronić je przed mrozami, a przechowywanie bulw w ziemi nie przynosi większego rezultatu. Jaskry nadają się do uprawy zarówno w gruncie, jak i w donicach. Przed sadzeniem bulwy należy moczyć w wodzie, a następnie umieszczać w niewielkich 5-centymetrowych dołkach. Najlepiej zachować 15 cm odstępu pomiędzy sadzonkami. Jaskry najlepiej sadzić w kwietniu, ale ze względu na coraz cieplejsze wiosny można to zrobić już na początku marca. Dzięki temu znacznie wcześniej będziemy mogli cieszyć się barwnym ogrodem.