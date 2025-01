Zima to trudny czas dla większości roślin ogrodowych, a szczególności dla tych zimozielonych. W przeciwieństwie do roślin, które gubią liście na zimę, rododendrony nadal odparowują wodę, choć w mniejszym stopniu niż w cieplejszych miesiącach. Problem pojawia się wtedy, gdy gleba wokół korzeni jest zamarznięta i roślina nie może pobierać wody z podłoża. Taki stan, zwany suszą fizjologiczną, prowadzi do osłabienia rośliny, zwijania się i brązowienia liści, a nawet do jej obumarcia.