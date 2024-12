Choć pomidory to bogate źródło witamin, minerałów i antyoksydantów, w tym dobroczynnego likopenu, mogą one niekorzystnie wpływać na zdrowie w niektórych sytuacjach. Problemy związane ze spożywaniem zupy pomidorowej najczęściej wynikają z zawartości kwasów organicznych , takich jak kwas cytrynowy i kwas jabłkowy. Czasem problemem jest wysoki indeks glikemiczny wynikający z użytych w recepturze dodatków.

Chociaż alergia na pomidory jest raczej rzadkością, może występować u niektórych osób. To podstawowy argument przeciwko uwzględnianiu popularnej zupy w jadłospisie. Objawy alergii i nietolerancji pokarmowej obejmują wysypkę, swędzenie skóry, problemy z oddychaniem, bóle brzucha, wzdęcia czy biegunkę. Co jeszcze jest przeciwwskazaniem do jedzenia zupy pomidorowej?

Istnieją grupy osób, które co prawda nie muszą całkowicie rezygnować z ulubionej zupy, ale powinny jeść ją sporadycznie i przykładać dużą wagę do wykorzystywanych składników. Pomidorowa podawana z białym ryżem lub makaronem ma wysoki indeks glikemiczny, co negatywnie wpływa na poziom cukru we krwi. Lepiej wybierać zdrowsze zamienniki, takie jak kasza jaglana, komosa ryżowa czy pełnoziarnisty makaron. Uważać muszą cukrzycy i osoby z insulinoopornością.