Uprawa winorośli? To pestka

Winorośl to jedna z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka, ponieważ dostarczała cennego surowca, czyli owoców, które przez tysiące lat służyły i służą do produkcji wina. Współcześnie winnice porastają wiele zakątków świata, również w Polsce. Poza tym wiele osób na własne potrzeby uprawia je w przydomowych ogródkach. Winogrona występują licznie w różnych odmianach, ale można je sklasyfikować do trzech głównych grup, które rozróżniają się kolorem: białe, różowe i ciemne. Przypuszcza się, że właśnie te ostatnie zawierają najwięcej cennych dla zdrowia substancji odżywczych, więc warto się nimi zainteresować.

Co oferują ciemne winogrona?

Winogrona pomagają oczyścić organizm z toksyn

Wiadomo już, że winogrona oferują ciekawy smak, a także są doskonałym przysmakiem w upalne dni, ponieważ obfitują w wodę. Dodatkowo są lubiane przez dzieci i dorosłych, co jest wynikiem obecności w małych kuleczkach cukrów prostych, które są doskonałym źródłem energii dla organizmu. Oczywiście to nie wszystko, co w winogronach można znaleźć, ponieważ to także źródło witamin: z grupy B (oddziałują całościowo na organizm, ale także poprawiają kondycję układu nerwowego oraz trawienia), A (działa na skórę, oczy oraz pomaga łagodzić stany zapalne) oraz C (wzmacnia odporność i powoduje, że skóra wygląda na młodszą).

Co więcej, dwie ostatnie witaminy zaliczane są do antyoksydantów. Ich obecność w diecie jest nieoceniona, ponieważ pomagają pozbyć się toksyn, co realnie odciąża wątrobę, ale także zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek, czy pomagają pozbyć się wolnych rodników.

Nie wolno zapominać, że ciemne winogrona to także bogate źródło pierwiastków. Znaleźć w nich można potas, który doskonale znany jest z tego, że wspiera pracę serca i pomaga poskromiać skoki ciśnienia tętniczego krwi. Teraz czas wspomnieć o substancjach występujących w duecie. Pierwszym z nich jest fosfor i wapń, które razem wspomagają prawidłową mineralizację kości i zębów. Natomiast druga para to magnez i chrom - ten tandem oddziałuje korzystnie na pracę mózgu oraz chroni nasz organizm przed skutkami nadmiernego stresu. Co jeszcze można znaleźć w winogronach?

Do tego bogatego składu trzeba doliczyć znaczące trio: żelazo (zapobiega anemii), jod (wspiera tarczycę) oraz bor (reguluje działanie hormonów).

Ciemne winogrona: moc antyoksydantów

Kuszą nie tylko smakiem i zapachem, ale przede wszystkim licznymi wartościami odżywczymi 123RF/PICSEL

Wiadomo już, że winogrona mają w składzie antyoksydanty, które poprawiają funkcjonowanie organizmu, ale okazuje się, że poza witaminami jest ich sporo więcej. Najwięcej znajduje się ich nie w miąższu, ale w pestkach oraz skórce.

Zalicza się do nich polifenole, kwasy organiczne, flawonoidy oraz wiele więcej. Najcenniejsze z nich to resweratrol oraz procyjanidyny. Pierwsza substancja zapobiega stanom zapalnym oraz rozszerza naczynia krwionośne i je wzmacnia, co przekłada się na lepszą pracę serca. Druga z nich pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu w organizmie.

Kto nie może jeść winogron?

Widać jak na dłoni, że jedzenie winogron daje wymierne rezultaty i powinni zainteresować się nimi wszyscy ci, którzy chcą cieszyć się dobrą pracą serca, tarczycy oraz mózgu. Okazuje się, że nie każdy może jeść je bez ograniczeń. Do nich zaliczają się osoby, które mają problemy z cukrzycą. Wszystko przez fakt, że mają w składzie dużo cukrów prostych, które szybko podnoszą poziom glukozy i insuliny w organizmie.