Metabolizm , na który przypada całokształt przemian biochemicznych w naszym organizmie, zależy przede wszystkim od wieku, płci i masy ciała. Chociaż po okresie dojrzewania stopniowo zwalnia, robi to wyjątkowo niegroźnie - eksperci wiążą nawet ten fakt głównie ze stopniową utratą masy mięśniowej . "Czterdziestka" nie jest więc, jak uważa wielu, krytycznym momentem, po którym waga zacznie szybować w górę, a walka o wymarzoną sylwetkę okaże się niemożliwa. Wraz z wiekiem będzie to co prawda trudniejsze, ale nie zupełnie nie do zrealizowania.

Kluczem do sukcesu okazać może się zmiana stylu życia i dostosowanie go do wieku. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na metabolizm jest bowiem sposób odżywiania, w tym przede wszystkim kaloryczność posiłków. W miarę starzenia się organizmu zmienia się bowiem gospodarka hormonalna, co sprawia, że, by prawidłowo funkcjonować, potrzebujemy mniej energii - ale więcej witamin czy błonnika. Przyjrzyjmy się więc nieco dokładniej swojej diecie, a kolejno wyeliminujmy z niej te blokery, które skutecznie uniemożliwiają spadek wagi.