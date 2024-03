Lwie paszcze , jak powszechnie nazywa się wyżliny większe, to jednoroczne rośliny, które coraz częściej ozdabiają przydomowe ogródki. Wracają do łask działkowców głównie z uwagi na swój imponujący wygląd, za którym stoją zupełnie niewielkie wymagania .

W rzeczywistości lwie paszcze przed wiekami były najprawdopodobniej dzikimi mieszkańcami łąk w Hiszpanii i we Włoszech, już przed laty rozgaszczając się również, już jako roślina ozdobna, w Polsce. Ich nazwa odnosi się do charakterystycznego, dwudzielnego kształtu kwiatu , który rzeczywiście przypomina nieco lwią paszczę. W języku angielskim znane są jednak jako "kłapiące smoki".

Lwie paszcze silnie się rozkrzewiają, a ich łodygi osiągają najczęściej wysokość od 20 cm do nawet metra . Chcąc zaprosić ich do swojego ogródka warto mieć ten fakt na uwadze. Potrzebują nieco więcej miejsca, ale ostatecznie zachwycą swojego właściciela barwnymi kwiatami, zebranymi na szczycie łodygi w ozdobne i gęste grona. Mogą kojarzyć się nieco z malwami, jednak są zwykle niższe i pełniejsze.

Lwie paszcze są roślinami jednorocznymi, idealnie nadającymi się do obsadzenia rabat. Świetnie czują się również w donicach (także tych wiszących) oraz skrzyniach. Zanim jednak trafią do gruntu, należy dobrze przemyśleć ich stanowisko.

Kiedy siać lwie paszcze do gruntu? Idealne na rabaty, do donic i skrzyń

Wysiew nasion pozostawia działkowcom wybór. Już w marcu roślinę można bowiem sadzić w pojemnikach umieszczonych we wnętrzu pomieszczenia, by kolejno, gdy rozsada osiągnie około 10 cm wysokości, przesadzić ją do większej donicy czy skrzyni lub do ogrodu. Nasiona można wysiać również wprost do gruntu. Odpowiednim terminem jest w tym przypadku okres od kwietnia do maja. Wówczas lwią paszczę sieje się w rzędach, pikując kolejno sadzonki posiadające 2 lub 3 liście właściwe.