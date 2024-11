Jak wybierać cytrusy w sklepie? Zwróć uwagę na to

Kupowanie cytrusów może wydawać się proste, ale są pewne aspekty, które warto wziąć pod uwagę, aby wybrać soczyste i dojrzałe owoce. Zwróć uwagę na wygląd skórki - u zdrowych owoców jest błyszcząca, jędrna i ma intensywny, jednolity kolor. Nie kupuj cytrusów, których skórka ma przebarwienia czy plamy . Mogą one świadczyć o tym, że owoc zaczął się psuć. Wybierając cytrusy w sklepie, koniecznie weź je w dłonie , dobre owoce są cięższe, niż się wydają. Oznacza to, że mają dużo soku. Nie kupuj zbyt miękkich lub zbyt twardych mandarynek, pomarańczy czy cytryn. W pierwszym wypadku mogą być niedojrzałe, a w drugi - przejrzałe. Owoce powinny być lekko elastyczne pod naciskiem. Świeże cytrusy mają charakterystyczny, intensywny zapach. Jeśli owoc nie pachnie, może nie być świeży. Warto sprawdzić kraj pochodzenia. Cytrusy z Hiszpanii, Włoch czy Maroka są często uważane za wyjątkowo smaczne.

Sklepy często pakują cytrusy w różnokolorowe, plastikowe siatki z żyłek. Jak się okazuje, kolor tych opakowań to marketingowy chwyt. Handlowcy wykorzystują w tym przypadku efekt confetti, który sprawia, że przedmioty wyglądają atrakcyjniej w pewnym otoczeniu. Z tego powodu pomarańcze i mandarynki często są pakowane w czerwone lub pomarańczowe siatki, co sprawia, że kolor owoców wydają się bardziej intensywny. Z kolei cytryny najczęściej występują w siatkach żółtych lub zielonych, które sprawiają, że żółte cytrusy wyglądają korzystniej. Jeśli kupujesz owoce pakowane w siatki, nie daj się zwieść pierwszemu wrażeniu i dobrze je obejrzyj. Może się okazać, że wcale nie są tak atrakcyjne, jak to się na pierwszy rzut oka wydaje.