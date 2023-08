Ci emeryci nie dostaną 14-stki. Jesteś na liście?

Nie masz prawa do emerytury? Jest dla ciebie jeden ratunek Lądzień czerwonatka (Trombidium) to rodzaj roztoczy z rodziny lądzieniowatych. Małe, czerwone robaczki przypominają trochę pająki, rosną do zaledwie 4 mm, a ich ciało pokrywają krótkie, jaskrawe włoski. Larwy mają nogogłaszczki z rozdwojonymi pazurkami, gładkimi szczecinkami na stopach i bez szczecinek na kolanach. Roztocza te nie stanowią wprawdzie większego zagrożenia dla ludzi czy zwierząt, ale kiedy pojawią się już na balkonie czy tarasie, powinniśmy się ich pozbyć - robaczki w krótkim czasie przeniosą się bowiem do mieszkania.

Lądzień czerwonatka pojawia się najczęściej na polach, w parkach, ale coraz częściej na elewacjach budynków, na balkonach i tarasach. Lądzień uwielbia ciepło i słońce, błyskawicznie się rozmnaża i chętnie przenosi się z podwórka czy ogrodu do domu lub mieszkania.

Roztocza te są bardzo pożyteczne - żywią się niektórymi gatunkami szkodników ogrodowych, ale kiedy postanowią wejść do domu, mogą nastręczać sporo problemów. Jak pozbyć się ich raz na zawsze?

Lądzień czerwonatka: Jak pozbyć się go z domu?

Jeśli lądzień czerwonatka pojawił się już w naszym domu, możemy go skutecznie odstraszyć, stosując oprysk z zaledwie dwóch składników. W tym celu należy zmieszać z wodą ocet w proporcji 1:2. Do tak przygotowanego roztworu należy dodać jeszcze kilka kropel płynu do mycia naczyń, przelać całość do butelki z atomizerem i spryskać balkon, taras czy ramy okien i parapety.

Zabieg ten należy powtarzać przez kilka dni aż wszystkie pajęczaki wyniosą się z powrotem na zewnątrz.

