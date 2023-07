Czym są wciornastki?

Wciornastki to maleńkie owady o podłużnym kształcie i ciemnym ubarwieniu. Niektóre z gatunków wciornastków zaliczane są do szkodników, a wszystko za sprawą ich zamiłowania do żywienia się sokami i tkaninami roślinnymi, czego pokłosiem są uszkodzenia roślin i nieprawidłowe kwitnienie.

W Polsce mamy do czynienia z ponad 200 gatunkami wciornastków, wśród których najpopularniejszymi są: wciornastek cieplarek, wciornastek szklarniowiec, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni oraz wciornastek różówek.

Najbardziej inwazyjne wciornastki mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia plonów, żerując na liściach i kwiatach roślin. Dorosłe szkodniki żyją zaledwie miesiąc, ale w tym czasie potrafią złożyć kilkadziesiąt jaj, z których wylęgają się larwy, a następnie przekształcają się w dorosłe osobniki.

Charakterystycznym objawem pojawienia się wciornastków na roślinie są bardzo małe, jasne plamki, które z czasem przybierają postać długich, srebrzystych smug z czarnymi punkcikami. Rośliny zaatakowane przez te owady mogą być zdeformowane i posiadać liczne przebarwienia.

Wciornastki są trudno zauważalne gołym okiem, ale istnieje sprawdzona metoda na sprawdzenie, czy insekty zaatakowały naszą roślinę. W tym celu białą kartkę należy położyć przy podłożu i delikatnie wstrząsnąć rośliną. Jeśli na kartce pojawią się niewielkich rozmiarów kreski żółto-brązowe, to znak, że na roślinie obcują nieproszeni goście.

Jak pozbyć się wciornastków z monstery

Wciornastki lubią atakować monsterę, która jest bardzo popularną rośliną domową. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, mających na celu usunięcie szkodników, monstera może całkowicie obumrzeć.

Na szczęście istnieją sprawdzone, domowe sposoby, dzięki którym wciornastki nie będą objadać naszych roślin. Oto one.

Szare mydło - to tani i sprawdzony trik na pozbycie się wciornastki z monstery. Wystarczy rozpuścić 8 gramów szarego mydła w 500 ml wody i tak przygotowaną miksturę przelać do butelki z atomizerem. Roślinę opryskujemy co 3-4 dni - do momentu pozbycia się owadów.

Czosnek - wyciąg na bazie czosnku powinien skutecznie wypędzić wciornastki z naszej rośliny, a jego przygotowanie jest bardzo proste. Cztery ząbki czosnku rozgniatamy w prasce, przekładamy do naczynia i zalewamy litrem wody. Roztwór odkładamy na jeden dzień i po tym czasie przecedzamy go przez sito. Tak powstały płyn przelewamy do butelki z funkcją spryskiwania i nanosimy go na roślinę.

Oliwa - idealnie działa na larwy owadów, które żerują na naszej monsterze. Do butelki aplikujemy dwie łyżki oliwy, łyżkę płynu do mycia naczyń i całość zalewamy litrem wody. Dokładnie mieszamy i tak przygotowaną miksturą opryskujemy roślinę.

